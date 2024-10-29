為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏東萬丹新興宫建醮全村茹素 超商配合不賣葷食引兩極反應

    萬丹新庄仔新興宮進行甲辰年水火五朝祈安清醮。（記者葉永騫攝）

    萬丹新庄仔新興宮進行甲辰年水火五朝祈安清醮。（記者葉永騫攝）

    2024/10/29 17:07

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉新庄仔新興宮近期舉辦建醮慶典活動，為了表達信徒的誠意，從24日到11月5日共計13天茹素，建議村內不要賣葷食，連超商也配合不賣葷食，引起各方的討論，有人認為相當的不方便，也有人表示尊重。

    萬丹鄉新庄仔新興宮建醮主委陳進地表示，新興宮主祀玄天上帝，這次建醮為五朝祈安清醮水火醮，也是12年一次的醮典，可說明新鐘、新庄兩村的大事，家家戶戶設香案祝禱，從24日豎立燈篙開始吃素，村內不能有葷食買賣，4家超商、雜貨店都相當配合停止販售葷食，村內只賣素食，30日醮典啟鼓，11月1日到5日五朝祈安清醮，11月6日到8日進行擲筊與摸彩活動，11月9日到10日舉辦福宴慶典，村民相當的虔誠，也經過多方的溝通，這個傳統已由來已久。

    不過，也有人對於這麼強烈要求的宗教活動有意見，就有網友說，吃素是個人的意願，不應該以建醮為名，要求全村要吃素，村內也禁止賣葷食，讓人一定要到別的村落才能購買葷食，相當的不方便，認為已影響到別人的生活，但也有人主張要尊重別人的宗教的信仰，想吃葷就別在村內就行了。

    村內的超商和雜貨店配合不賣葷食。（記者葉永騫攝）

    村內的超商和雜貨店配合不賣葷食。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播