屏東萬丹新興宫建醮全村茹素 超商配合不賣葷食引兩極反應

萬丹新庄仔新興宮進行甲辰年水火五朝祈安清醮。（記者葉永騫攝）

2024/10/29 17:07

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉新庄仔新興宮近期舉辦建醮慶典活動，為了表達信徒的誠意，從24日到11月5日共計13天茹素，建議村內不要賣葷食，連超商也配合不賣葷食，引起各方的討論，有人認為相當的不方便，也有人表示尊重。

萬丹鄉新庄仔新興宮建醮主委陳進地表示，新興宮主祀玄天上帝，這次建醮為五朝祈安清醮水火醮，也是12年一次的醮典，可說明新鐘、新庄兩村的大事，家家戶戶設香案祝禱，從24日豎立燈篙開始吃素，村內不能有葷食買賣，4家超商、雜貨店都相當配合停止販售葷食，村內只賣素食，30日醮典啟鼓，11月1日到5日五朝祈安清醮，11月6日到8日進行擲筊與摸彩活動，11月9日到10日舉辦福宴慶典，村民相當的虔誠，也經過多方的溝通，這個傳統已由來已久。

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不過，也有人對於這麼強烈要求的宗教活動有意見，就有網友說，吃素是個人的意願，不應該以建醮為名，要求全村要吃素，村內也禁止賣葷食，讓人一定要到別的村落才能購買葷食，相當的不方便，認為已影響到別人的生活，但也有人主張要尊重別人的宗教的信仰，想吃葷就別在村內就行了。

村內的超商和雜貨店配合不賣葷食。（記者葉永騫攝）

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