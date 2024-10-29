議員批新北生育率六都最低 籲提高好孕專車補助、補助無痛分娩針

新北市議員山田摩衣呼籲市府提高「好孕專車」補助。（記者董冠怡攝）

2024/10/29 17:15

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市生育率在六都吊車尾，市議員山田摩衣今天在總質詢中，提高「好孕專車」補助以及增加補助「無痛分娩針」，同時提醒不要讓「愛媽媽」淪為嘴上空談；對此，市長侯友宜說，在既有社會福利的大餅下，如有多餘的預算，可朝評估提高「好孕專車」補助費用的方向去努力；衛生局長陳潤秋則稱，「無痛分娩針」屬於侵入性的行為，需要謹慎研議。

山田摩衣表示，內政部去年六都人口生育率統計顯示，新北市的數據遠低全國平均且是六都最低，是否為婦幼及育兒政策慢半拍所致？並點名「好孕專車」政策，今年截至10月24日止，市府社會局一共核定4233件，每趟次補貼最高200元、最高可補助5600元，遠少於台北市、桃園市。

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山田摩衣指出，產婦分娩必須忍受劇痛，非常辛苦，建議補助施打「無痛分娩針」，減輕準媽媽們的負擔，呼籲新北市當領頭羊，率全國之先實施，成為其他縣市的榜樣，也能提高婦女懷孕的意願，樂於增產報國，「不要讓疼惜媽媽淪為口號！」

侯友宜表示，提高出生數、出生率是大家的目標，新北市人均預算為六都最少，如有多餘的預算，可以適時評估提高補助「好孕專車」趟次費用，持續朝此一方向努力。

陳潤秋指出，「無痛分娩針」屬醫療範疇、侵入性的行為，需要時間研議，健保能否願意給付，目前有跟數名醫師、專家討論，待蒐集完大家的意見後，反映給健保署。

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