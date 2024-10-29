北市敬老卡明年起折抵聯醫掛號費……僅限中低收入戶

台北市立聯合醫院。（資料照）

2024/10/29 13:24

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市敬老悠遊卡每月提供長者480點搭乘大眾運輸工具，並陸續開放搭乘台鐵、計程車等用途。台北市社會局表示，明年中低收入戶、低收入戶將可用敬老卡點數折抵台北市立聯合醫院掛號費。

社會局今天上午至台北市議會民政委員會進行工作報告，社會局長姚淑文表示，台北市去年針對敬老卡編列13.1億元，已使用超支；今年則編列17億元，但每個月將480點全部用完的長者比例約6%。姚淑文表示，敬老卡使用範圍逐步擴大，今年推出可扣點搭乘台鐵桃園到宜蘭路段，並增加國道客運。社會局明年會在聯合醫院七大院區試辦中低收入戶、低收入戶用點數折抵掛號費，每次最高可折50點。

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北市議員游淑慧也在委員會中關心敬老卡使用狀況，她提到，台北市雖開放敬老卡搭乘計程車，並將點數從50擴大到65點，還低於其他縣市，建議應該將點數使用提高至100點。

游淑慧也說，社會局針對敬老悠遊卡預算未編足，是在偷雞摸狗，敬老卡480點長輩看得到吃不到，每個月真正將480點花完的人只有6%。她認為社會局應該讓長者可累積剩餘點數，或是將使用範圍擴大，否則說穿就是不要讓長者用完點數。

游淑慧表示，她以前就建議柯市府開放敬老卡折抵聯醫掛號費，得到的回應卻是擔憂影響一般診所生意。她質疑，明年敬老卡開放折抵聯醫掛號費對象僅中低收入戶、低收入戶，但低收入戶本來就免掛號費，試辦範圍太小，為何不全面推動。姚淑文則解釋，明年鎖定中低收入戶，是要先了解聯醫整體狀況。

敬老卡每月提供長者480點，除可搭乘大台北市區公車、捷運、公路客運、計程車、YouBike、淡海輕軌、安坑輕軌、台鐵桃園到宜蘭路段、桃園機場捷運，也可至台北市運動中心、各區游泳池、兒童新樂園、台北市立動物園等地點使用。（14:35更新）

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