25名爺奶蓄勢待發 11月登演「博笑座」脫口秀

弘道老人基金會與卡米地俱樂部合作，培訓25名素人長輩演脫口秀，用其人生經歷、親子拌嘴、愛情故事等打造「博笑座」，預計11月起陸續登台。（記者吳柏軒攝）

2024/10/29 13:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕「快樂才是目的，否則很快就到墓地啦！」27名6、70歲以上的爺奶，跳脫人生舒適圈，投入喜劇脫口秀，利用3個月集訓，將人生經歷、親子拌嘴、愛情故事等寫成段子，11月起化身素人演員踏上舞台，表演「爺奶萬萬說（ㄕㄨㄟˋ）」節目，打造「博笑座」搏君一笑。

為讓外界看到長輩不一樣面貌，弘道老人福利基金會指出，去年首度與卡米地俱樂部合作，首創銀髮族脫口秀「爺奶萬萬說」，讓長輩把人生故事與想法傳達給大眾，並喚起高齡議題關注，今年再度創新與青年共演。

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今年25名均齡67歲的長輩，由喜劇演員壯壯、馬克吐司、龍哥等集訓3個月，11月起將陸續在台北、新竹、台中等地登場；今日在卡米地劇場由3組學員搶先表演。

77歲「俏老薑」鄭竟瑩踩著優雅身段、吐露自信口條，讓人看不出年齡歲月的痕跡，先嗆聲其他單位的熟齡網紅甄選55到75歲，看見自己一定跌破眼鏡後悔，強調認為快樂才是目的，否則很快就會走到「墓地」，並用自身身材作梗，雖被肚皮下垂被孫子提問，用「這是你爸的老房子」回應。她也認為，脫口秀都是正面有趣，對身心靈都有幫助。

今年學員最高齡的78歲「羅東仔」鄭錦淵則講述過往在日本出差，同行對電梯內女性口出豬哥話，不料對方竟聽懂台語而回嗆趣事；他受訪更說，還曾被姪女帶去觀賞「陰道獨白」等現代表演，深感即使老了仍要繼續學習。

而學員母女檔由63歲「斜槓」林禹璇與30歲女兒「安安」黃安廷也在台上拌嘴吵架，大秀青銀共演。表演結束，林還說，學脫口秀，都會被女兒念「段子寫好沒」，黃則說，課堂上跟媽嗎嘴砲，還被老師誤以為故意發洩，但其實媽媽不會發飆，每週都開心上課。

弘道執行長李若綺指出，長輩將眼睛所見的世界，透過喜劇段子呈現，更容易讓台下觀眾接收，明年超高齡化社會，必須面對共融，用開放的心讓每個世代、每個人彼此理解，促進友善高齡環境。

卡米地喜劇俱樂部總監張碩修也說，框架是自己給自己的，打開就能海闊天空，老了很多東西衰減，但智慧跟能力不能衰減，今年合作第2年，這次哥哥姊姊們不只提供人生故事，更用自己觀點挑戰社會、挑戰年輕世代。

林禹璇（左）、黃安婷母女檔參加「爺奶萬萬說」表演，將2人在家裡的拌嘴搬到舞台，透過脫口秀來搏君一笑。（記者吳柏軒攝）

快要78歲的「俏老薑」鄭竟瑩一身優雅身段，自信口條，讓人看不出年齡歲月的痕跡，但也用自身下垂的肚皮講述表演喜劇。（記者吳柏軒攝）

78歲「羅東仔」鄭錦淵則用講述出國時同行的豬哥言詞，最後卻被教訓的趣聞，也談到曾去看前衛的現代劇「陰道獨白」等，打開眼界，深感人就是要學習。（記者吳柏軒攝）

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