美麗的哀愁！「台版鐵達尼號」拆船爛攤子隱憂 黃偉哲曝關鍵

擱淺在台南黃金海岸沙灘的外籍貨船蘇菲亞號，預計11月拆除。（記者洪瑞琴攝）

2024/10/29 13:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因凱米颱風而擱淺在台南黃金海岸沙灘的外籍貨船蘇菲亞號，意外成了「台版鐵達尼號」限定景點，然而就地拆解成為爛攤子環境隱憂。台南市長黃偉哲今（29）日在南市議會答詢指出，外籍船在非境內無管轄權，已建議中央修法。

黃偉哲表示，「貨船錨繩斷掉，飄到我們的海域，船公司不負責任落跑。山陀兒颱風來的時候，海巡單位有要求他們入港，可是他們不要，結果現在繫繩又斷掉了，公司解散跑掉」，「但是船隻是飄呀飄到我們海岸啊」。他在行政院兩次院會，以及行政院長卓榮泰來台南的時候都提出建議，中央回覆非境內無管轄權，因此將會研議修法。

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南市環保局長許仁澤表示，黃金海岸的阿諾輪（舊名蘇菲亞號）拆除作業已由航港局上網公告，預計11月拆除，年底前完成。大型貨輪跟一般拆船不一樣， 不是從中間剖開，必須動用大鋼牙先從最上層慢慢拆吊，再逐漸往下拆，拆除工期估計50天。

許仁澤表示，大船拖出外海沈海底當漁礁是一個處理選項，但是海岸至少要35米深才安全，黃金海岸這個地方不適合，況且拖行的工作船也不夠力！

南市議員李啟維表示，蘇菲亞號實在不宜就地解體，該處是昔日台南人稱的「小美軍海水浴場」，不是拆船廠，若是就地解體蘇菲亞號，如此一來恐將造成海灘環境浩劫，如果以拖離海岸方式，到一定深度海域炸沉做漁礁，相對來得實際。

李啟維表示，政府也應未雨綢繆避免再發生類似情形，據聞這些貨輪原本停在別的國家，被強制驅離才來到台灣，政府毫無作為才會造成擱淺海岸求償無門窘境。

李啟維還建議，政府未有妥善處理做法之前，盡量把周邊圍籬拿掉，讓海灘、 蘇菲亞號、黃昏、海景、藍天白雲，成為吸引遊客參觀拍照的一幅自然美景。

山陀兒颱風來的時候，造成蘇菲亞號有些微傾斜。 （記者洪瑞琴攝）

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