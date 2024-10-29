秋蟹美食有限制 高市海洋局提醒這2大類禁捕撈販售陳列

海洋局丈量魚市場販售的蟳蟹。（圖由高市海洋局提供）

2024/10/29 13:52

〔記者洪定宏／高雄報導〕時序已入秋，正是大啖蟳蟹美食的季節，但高市海洋局提醒漁民、攤商及消費者，禁止任何人捕撈、販售、陳列未符合規範限制的蟳蟹類，以及將受精卵抱於體外腹側的母蟳蟹（俗稱開花母蟹），如果查獲，將依漁業法開罰3萬元至15萬元。

海洋局表示，農業部公告要求旭蟹甲殼長未滿6公分、善泳蟳甲殼寬未滿7公分，以及鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹甲殼寬未滿9公分甲殼寬，全年都禁止捕撈、販售、陳列。

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另外，每年8月1日至12月31日，禁止捕撈、販售、陳列將受精卵抱於體外腹側的所有母蟳蟹。

海洋局指出，蟳蟹類對沿海漁業經濟具有重要價值，為避免過度捕撈導致資源利用下降，所以必須等蟳蟹類達到性成熟殼寬階段，以及「開花母蟹」產卵後才能捕撈，已不定期巡檢漁港及魚市場攤商，並加強宣導，今年尚未查獲違法。

另外，海洋局跟部份區漁會為擴大保護魚蟹類資源，每年10月1日至隔年3月1日，禁止所有籠具漁船在興達港、永安區、彌陀區、林園區4大沿岸海域漁場劃定的限制範圍內捕撈各類魚蟹，今年已查獲2件，將依漁業法開罰3萬元至15萬元。

海洋局提醒，捕撈販售陳列的蟳蟹，都要符合規定。（圖由高市海洋局提供）

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