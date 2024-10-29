高雄32萬棵樹全面修剪要多少錢？ 工務局長：需再詳細算算

山陀兒造成高雄逾萬棵樹傾倒，議員關切市府檢討作為，圖為知名的安全帽樹被風吹倒。（記者王榮祥攝）

2024/10/29 10:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員陳麗娜今質詢時關切颱風導致路樹傾倒相關問題，除提出樹倒8大原因，也好奇全高雄32萬棵樹如果要全面修剪、需要多少錢？工務局長楊欽富答詢指出，初期會先以行道樹為主要修剪對象，全面修剪的金額需要再詳細算算。

陳麗娜今質詢時彙整樹木傾倒8大原因，包括樹穴太小、介質鬆軟、植栽間距過小、樹冠茂密風阻過大 、樹體結構不良、感染褐根病或白蟻、非抗風性樹種、風速超過常態；她進一步提及全高雄32萬棵路樹，理論上不太可能逐棵修剪，但如果有機會全面修剪，每年需多少預算？

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楊欽富表示，樹倒8大因素都很重要 ，工務局先前也已邀請專家討論過，後續評估樹穴加大、多以帶狀植栽、樹種別超過15公尺等作法，部分土質也可考慮調整，目前修剪預算初步會先以行道樹為主，但若要全面修剪，還沒計算過、需要再詳細算算。

高市議員陳麗娜彙整樹倒8大原因。（記者王榮祥翻攝）

陳麗娜好奇樹木全面修剪需要多少預算，工務局長楊欽富答詢說需再算算。（記者王榮祥翻攝）

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