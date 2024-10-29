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    澎湖野放回「龜」大海 罕見欖蠵龜無法下沉再度收容

    澎湖海龜野放，在馬公市嵵裡沙灘舉行。（記者劉禹慶攝）

    澎湖海龜野放，在馬公市嵵裡沙灘舉行。（記者劉禹慶攝）

    2024/10/29 10:38

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府農漁局今（29）日，在馬公市嵵裡沙灘野放救護收容的4隻海龜（2隻綠蠵龜、2隻欖蠵龜），其中1隻欖蠵龜因無法下沉，在海面上漂流，再度緊急收容，無法回「龜」大海，野放過程中不時出現颱風外圍與東北季風共伴效應，出現巨浪襲擊驚險畫面。

    海洋委員會海洋保育署、澎湖漁業生物研究中心建議農漁局在考量氣候、野放最佳潮位，訂於今日進行海龜野放作業，農漁局並邀請嵵裡國小、中正國小及馬公國小附設幼兒園師生等140人共同參與，縣長陳光復藉此對3校學生進行海洋保育類野生動物教育宣導。

    這4隻海龜主要是先前因天氣條件不佳擱淺於沙灘、體弱、漁網纏繞等因素所收容的海龜，經熱心民眾及岸巡人員通報縣府，由農漁局協助運送至澎湖漁業生物研究中心救傷收容，經收容照料後，皆已成為健康個體。在澎湖漁業生物研究中心以及專業獸醫師的照料、經數月的觀察及野訓生存能力後，目前4隻海龜活動狀況上均為良好；眼睛及尾部外觀均正常；食慾情況佳；體表傷口已癒合；經評估符合專家學者要求野放標準。

    今年出現異常狀況，澎湖罕見的欖蠵龜，收容所暴增4隻，都是漁網纏繞受傷；而今年澎湖綠蠵龜產卵共有10窩紀錄，孵化600餘隻小龜，2頭母龜分別穿梭澎湖本島與望安綠蠵龜保護區產卵，共計杭灣1窩、山水1窩、林投3窩、望安5窩，讓澎湖海龜產地更為多樣化。

    今年澎湖海域出現異常現象，罕見欖蠵龜頻頻救傷。（記者劉禹慶攝）

    今年澎湖海域出現異常現象，罕見欖蠵龜頻頻救傷。（記者劉禹慶攝）

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