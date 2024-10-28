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    百歲人瑞沈健一創作公益展 義賣所得捐助南台南家扶

    響應沈健一先生的公益畫展，畫會朋友開幕即義買其畫作收藏。（南家扶提供）

    響應沈健一先生的公益畫展，畫會朋友開幕即義買其畫作收藏。（南家扶提供）

    2024/10/28 23:21

    〔記者蔡文居／台南報導〕一生充滿傳奇的百歲人瑞沈健一，於10月28日至11月8日在台南市南商藝廊舉行「沈健一百歲創作感恩公益展」，展出期間作品以公益義賣的方式與有緣人結緣，所得將捐助南台南家扶中心，用來作為陪伴及支持弱勢孩子助學之用。

    沈健一出生於中國山東青島，青年時因戰亂從軍，並未能有機會安心就學。來到台灣後，他憑著努力自學精通英文，退休前曾任南市警局外事警察，接待過來台訪問的德雷莎修女。

    他退休後，一邊旅行、一邊創作，更在中國浙江杭州美術學院油畫系進修，並以80歲高齡考取長榮大學視覺藝術系，同時結交了跨世代的同學與朋友，讓創作理念更加豐盛多元。

    近年，沈健一有感於身體機能日漸衰退、視力減弱，且攜手相伴一輩子的夫人離世之故，畫作量減少，但仍持續創作，也是他每日生活的寄託。

    在人生屆滿百歲之際，沈健一決定送給自己百歲生命的生日禮物，特別舉辦百歲創作感恩公益展，將所得捐助南台南家扶，為孩童就學貢獻一份心力，彌補自己未能在年少時期安心就學的遺憾。

    南台南家扶中心主任李保良說，感謝沈健一守護弱勢家庭與孩子，其對繪畫藝術的熱情，與創作不中輟的精神，足以成為年輕後輩的學習標竿。

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