拚雙語！疫後外國遊客增加 大溪老城區推自導式語音導覽

大溪文化觀光產業推展協會理事長黃淑君（前左）帶外國遊客導覽木博館。（黃淑君提供）

2024/10/28 23:29

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「大溪老城區」名列全國十大觀光小城，隨著外國遊客增加，也讓在地商家亟思外語服務的提升，國家發展委員會與大溪木藝生態博物館今年3月合作辦理雙語計畫，將發展雙語導覽及展覽內容，從博物館導覽文宣、常設展展覽文案、影片等均提供英語內容，並結合LINE@設置自導式語音導覽英、日文版，讓外國遊客來到大溪可以無障礙地認識大溪在地文化。

木博館現有12棟主題館、31家街角館，木博館正結合雙語計畫資源規劃「六月廿四」慶典主題雙語服務，包含慶典雙語指南、培力慶典主題在地雙語導覽員，社頭成員、學校教師、在地店家等都是培力對象，期望透過雙語環境與服務的建置，讓外國遊客感受大溪慶典文化的魅力。

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大溪的中山路又稱新南老街，座落在此的新南一二文創商行老闆鍾佩林提到，今年外國遊客明顯增加，訂房甚至有超過一半是國外旅客，且各國旅客喜好相當的不同，例如新加坡旅客非常喜歡包車旅遊、美食之旅，一些已經數度訪台的旅客，更開始離開都市選擇特色鄉鎮旅遊，大溪還成為台灣單車環島旅遊的第一站，從台北松山或桃園國際機場出發的旅客，順著台3線選擇大溪為旅遊第一站住宿點。

位於和平老街旁的草店尾事務所（咖啡廳）今年就申請大溪街角館的計畫，希望將后尾巷的文化內容做英文導覽；大溪文化觀光產業發展協會也開辦英語和日語的課程，協助地方商家提升服務內容。

理事長黃淑君表示，接待外國遊客最好要先知道他們來自哪個國家，當彼此可以了解分享自己國家的宗教信仰及民族風情，反而有很大收穫，例如馬來西亞人有回教徒，在提到宗教殺豬拜拜，盡量避免。

達文西瓜藝文館長黃建義認為，大溪坐擁老街、中正公園、觀光吊橋、木博館群、月眉濕地等景點，來台在地或過境的外國人經常揪團自駕或搭乘710公車從台北捷運永寧站直達大溪老街來散心，在地店家只要以手機語音翻譯軟體應對即可。

大溪和平老街的達文西瓜藝文館館長黃建義（左）、廖春景（右）夫婦熱情接待來大溪旅遊的外國遊客。（黃建義提供）

台日關係友好，許多日籍遊客就愛來大溪旅遊，體驗在地的風土民情。（日文導遊蕭明發提供）

台日關係友好，許多日籍遊客就愛來大溪旅遊，參觀六廿四故事館也體驗在地的風土民情。（日文導遊蕭明發提供）

好山好水的大溪，成為許多外國遊客來台灣單車環島旅遊的第一站。（記者李容萍攝）

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