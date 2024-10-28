「2024總統盃黑客松」決賽10搶5 蕭美琴讚：創意解方讓人民更有感

副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君28日出席「2024總統盃黑客松 第二次工作坊」。（記者朱沛雄攝）

2024/10/28 14:44

〔記者邱芷柔／台北報導〕「2024總統盃黑客松」進入決賽階段，通過複選的10個團隊今（28日）進行第二次工作坊，爭取最終5席進入總統府受獎的機會，最後5組勝出隊伍將能逐步將提案落實在政策中，帶來真正的改變。副總統蕭美琴出席工作坊致詞表示，今年主題聚焦「健康台灣」，回應當前長照、健康及永續等急待解決的議題，創新方案將能優化政府施政效能，讓人民更有感。

總統盃黑客松今年主題為「樂齡共好．健康永續」，從無人機送藥、污水管疾病預警系統、整合照護平台等，各個團隊紛紛提出相關解方。行政院副院長鄭麗君、總統府副秘書長張惇涵、數發部長黃彥男、衛福部長邱泰源、環境部長彭啓明、無任所大使陳正然等人均出席活動。

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蕭美琴表示，總統盃黑客松自2018年起舉辦至今已邁入第7屆，累計逾1100件創意提案，遴選出30個卓越團隊，逐步將解方導入國家，加速優化政府施政效能。今年由衛福部承辦，持續結合部會特色，讓競賽主題更加多元，激發更多公部門人員的創意與影響力。

蕭美琴指出，賴總統曾表達希望和各界共同打造「健康台灣」，以共同合作、導入科技、放寬眼界三原則來推動，這與總統盃黑客松的精神相符。她也分享過去成功案例，像是交通部、衛福部與中研院共同合作的「健康氣象一起來」提出氣象預報結合疾病風險資訊預警平台，聯合民間事先做好保護措施，發揮跨域合作與科技應用的價值。

讓她特別有感的是台灣自來水公司的「搶救水寶寶」，利用大數據和機器學習檢測漏水，從原本需兩週才能發現的漏水問題，縮短到兩天內，獲獎後也受邀前往紐西蘭，協助當地水公司改善查漏效率，展現台灣軟實力。2018年花蓮發生大地震，自來水管線破碎不堪，當時都是用人工打電話報修，今年花蓮再次發生大地震，兩天內就完成修復，充分展現科技跨域解決人民問題的重要進程。

行政院副院長鄭麗君也強調，創新與永續是一體兩面，未來一方面透過研發創新，提升台灣在民主供應鏈中的戰略地位，另一方面也希望能鼓勵更多以社會需求為導向的創新應用服務，透過資料創新、軟體驅動，站在數位人權的原則上，鼓勵更多良善的創新應用服務，以協助社會各式問題與挑戰。

副總統蕭美琴28日出席「2024總統盃黑客松 第二次工作坊」。（記者朱沛雄攝）

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