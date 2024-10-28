品茶香、聽好歌、吃好味！頭份菁採茶歌節11/23、24登場

苗栗縣頭份菁採茶歌節，將於11月23、24日在頭份運動公園、頭份後花園日新茶園登場，頭份市公所歡迎民眾造訪賞美景、品茶香、聽好歌、吃好味。 （記者彭健禮攝）

2024/10/28 14:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份菁採茶歌節，將於11月23、24日在頭份運動公園、頭份後花園日新茶園登場，除有寫生比賽、茶園小旅行等活動，重頭戲「茶歌音樂會」則邀請歌手郭靜、「阿沁」老師、陳孟蕎及樂團「理想混蛋」、「尋人啟事」演唱，此外今年另推出「頭份特製茶飯兜」供民眾訂購，頭份市公所歡迎民眾造訪賞美景、品茶香、聽好歌、吃好味。

時序入秋，又到了冬季東方美人茶即將上市的時節，頭份市公所選在每年入秋舉辦頭份菁採茶歌節，結合品茗聽歌，邀請民眾造訪頭份喝好茶、聽好歌，感受「菁採好茶、精彩頭份」；公所於今（28）日上午為活動宣傳，今年活動主題取名「Chill 食茶」除了強調喝茶聽歌很chill，也取客語諧音「湊食茶（約食茶）」之意，另外也因同華語的「揪食茶」。

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市公所表示，今年活動分兩場地辦理，11月23、24日在頭份後花園日新茶園安排有「茶境漫遊」小旅行，及24日上午的茶園寫生活動，分為國小低年級組、中年級組、高年級組、國中組、社會組，每分組各取前三名及優勝三名，各組冠軍獎金3000元、亞軍2000元、季軍1000元，優勝每人500元。

茶歌音樂會部分，則於11月23日下午2點在頭份運動公園羅馬廣場展開，今年邀請超人氣的清新創作樂團「理想混蛋」、客家創作歌手「陳孟蕎」，以KTV點唱霸榜的人氣女歌手「郭靜」、金曲製造機的「阿沁」老師、金曲獎肯定的阿卡貝拉樂團「尋人啟事」，帶來膾炙人口的歌曲，周邊規劃有茶席體驗、茶香市集。

市長羅雪珠也在今天宣傳會中，發布今年新增的「頭份特製茶飯兜」，菜色包含「紅茶三杯雞腿、東方美人菇菇、茶香紫茄、金桔雞蛋燒、抺茶九層糕」，每個售價200元，民眾可在公所官方臉書「頭份市公所-緣頭小份」點選點購單預訂，11月23日當天可以現場領取，享受秋日野餐，品味茶香飯兜的愜意滋味。

市公所表示，民眾若報名11月23日、24日的「茶境漫遊」小旅行，只要繳交100元報名費，除了可以獲得茶飯兜一份，還能參加茶園小旅行，十分超值。因茶境漫遊小旅行名額有限，也請民眾手腳要快。

市長羅雪珠也在今天宣傳會中，發布今年新增的「頭份特製茶飯兜」，菜色包含「紅茶三杯雞腿、東方美人菇菇、茶香紫茄、金桔雞蛋燒、抺茶九層糕」。（記者彭健禮攝）

苗栗縣頭份菁採茶歌節，將於11月23、24日在頭份運動公園、頭份後花園日新茶園登場。（圖由頭份市公所提供）

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