全國首座MEGA級生質氣化發電廠 可24小時持續發電

曜瑞能源公司執行長黃陳柏彰（右3）帶南投縣長許淑華（左2）等人參觀等著氣化發電的農業廢材。（記者陳鳳麗攝）

2024/10/28 14:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕綠電又有新進展！曜瑞能源公司以農業廢材氣化發電，在台電掛表兩週後舉行發表會，該座號稱全國首座MEGA級生質氣化發電廠，1小時最高可發電1200度，24小時持續運作，該公司執行長黃陳柏彰允諾，未來會優先收南投縣的廢業廢材，且價格也會給予優惠。

位在南崗工業區的曜瑞能源公司，收集經乾燥及破碎的農業剩餘資材（農業廢棄物）或棧板，不須仰賴外來能源，直接由農廢料燃燒進行氣化發電，該公司執行長黃柏彰表示，目前約1公斤農廢材可產生0.8度電，因機器可24小時持續運作，1小時約發電1000度到1200度，即該廠發電量達MEGA級。未來希望擴廠，朝一年收集燃燒農廢料5萬噸目標邁進。

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曜瑞公司人員指出，生質氣化發電是乾淨的綠電，而發電過程中會將焦油、PM2.5都過濾掉，而以750度到900度燃燒氣化發電後，殘餘碳灰只剩0.5%到1%，且因生質氣化發電不須仰賴其他能源，因此將污染降至最低。

南投縣長許淑華參觀後則為南投縣農民請命，因南投縣農業廢材占全國3成，希望曜瑞公司能優先收集南投的農業廢材表示，黃陳柏彰允諾除優先收南投縣的農廢，同時價格也會有優惠。

機器將農業廢材送進機器，即可燃燒氣化產生熱能發電。（記者陳鳳麗攝）

曜瑞能源公司的生質氣化發電廠可24小時持續運作發電，一小時最多可產生1000至1200度電。（記者陳鳳麗攝）

生質氣化發電材料經破碎級後的農業廢材或棧板，曜瑞公司業者允諾會優先收南投縣農廢。（記者陳鳳麗攝）

生質氣化後產生的電賣給台電公司，台電已在該廠外掛表。（記者陳鳳麗攝）

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