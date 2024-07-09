2024總統盃黑客松啟動徵件 瞄準「樂齡共好．健康永續」主題

行政院副院長鄭麗君9日出席「2024總統盃黑客松」徵件啟動記者會，致詞時希望能公私協力、用創新科技來解決社會問題。（記者張嘉明攝）

2024/07/09 16:21

〔記者林志怡／台北報導〕「2024總統盃黑客松」徵件自今日起正式啟動，即起至8月16日期間開放徵件，今年以「樂齡共好．健康永續」為主題，邀請各界黑客踴躍提案，運用政府開放資料、創新科技，提出創意解方，並將於花蓮、台南、台北等地陸續舉辦說明會。

行政院副院長鄭麗君說，今年是第7屆的總統盃黑客松賽事，其精神在於透過公私部門攜手合作，大家一起來構思解決社會問題的創新方案，過去6年已收集超過1000件提案、選拔出30組卓越團隊，並將相關方案逐步落地實行，而考量明年台灣即將邁入超高齡化社會，因此由衛福部擔任承辦部會。

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鄭麗君指出，因應超高齡化社會，今年以「樂齡共好．健康永續」為命題，針對「樂齡無礙」、「台灣共好」、「全人健康」，以及「幸福永續」等4大面向向下發展。

此外，鄭麗君也表示，希望持續通過研發創新動能提升、以社會生活需求為導向，帶動應用服務創新發展，用科技來服務人與社會，並期許台灣將來能夠成為創新方案的淨輸出國，全球知名國際數位民主人權大會明年即將在台灣舉辦。

衛福部次長周志浩則表示，台灣作為資訊大國，黑客松競賽就是展現力量的時候，總統盃黑客松自今日起開放提案至8月16日，後續也將舉辦3場實體說明會，包括花蓮場7月16日、台南場7月24日、台北場7月29日，讓大家了解黑客松的進行方式，也可以通過「2024總統盃黑客松」官網了解進一步資訊。

行政院副院長鄭麗君（右五）9日出席「2024總統盃黑客松」徵件啟動記者會，和與會來賓一同參與啟動儀式。（記者張嘉明攝）

2024總統盃黑客松即起開始徵件。（記者林志怡攝）

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