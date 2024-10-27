全民運大雨開幕選手腳泡水中 周春米喊話：屏東的太陽別再害羞了

屏東縣長周春米今天（27日）針對26日的全民運開幕典禮說明。（記者羅欣貞攝）

2024/10/27 14:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2024全民運昨晚（26日）在屏東縣民公園開幕，因為下大雨，選手雙腳泡在水中引起熱議，屏東縣長周春米今天（27日）說明，移師到縣民公園開幕是一大突破，因為是將水池的水抽掉做為舞台，遇雨無法短時間排掉，造成困擾不好意思；她也向屏東的太陽喊話，「不要再害羞了！請讓我們有順利安全的天氣！」。

全民運昨（26日）起至31日在屏東縣舉行，昨晚在屏東縣民公園舉辦的開幕典禮，全程下起磅礡大雨，選手穿雨衣踩水進場，許多人雙腳泡在水中直到典禮結束，有人在社群媒體抱怨，也有人為屏縣府打氣。

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屏東縣長周春米今天（26）上午出席公開活動時表示，她一早就到全民運各縣市隊本部去跟每個縣市加油，大都很熱情；全民運目前在屏東如火如荼進行中，平常太陽都表現得很好，有時多一度，但昨天太陽害羞了，1萬3千多名隊職員來屏東，太陽躲起來雨就下起來了，但是風雨生信心，「謝謝大家的體諒，有一些不週到的地方，我們會來檢討改進」，希望大家都可以非常享受2024全民運這個大PARTY。

周春米也說明，昨晚有準備1萬件雨衣，在下午英雄宴時候，分給各代表隊，在他們要出門參加開幕時，因為有安檢又剛好下起雨，時間稍微緩了一點，雨衣也有在現場發送，可能晚了雨也比較大，大家看得不是那麼清楚。

周春米表示，之所以會選擇在縣民公園舉辦開幕典禮，是因為運動場隔天也就是今天要做為飛盤競賽，希望能維持競賽場地的完整性，所以把開幕典禮移到縣民公園，這是一個很大的突破，籌備處也都做好了準備，大家也看得到昨天不管是國小國中各個表演團體大家在風雨中都卯足勁，「賴總統、大會主席卓榮泰院長，也都從頭陪我們到最後」。

周春米也指出，「我們也很不好意思，大家有在淋雨」，因為是抽乾水池做為舞台，不是一般的平地，昨天把水池抽水起來做相關表演的規畫，所以這樣的雨下來，可能沒有辦法短時間就消化，也造成一些困擾，非常的不好意思，但是運動員有挑戰的精神，運動員有不畏艱難的精神，昨天開幕典禮在風雨中大家都把運動員的精神表達出來，非常謝謝22個縣市代表隊對屏縣的支持，也祝福大家在往後幾天的比賽順利，「屏東的太陽不要再害羞了！請讓我們有順利安全的天氣！」。

全民運26日開幕典禮，各縣市代表隊冒雨踩著水花進場。（資料照）

總統賴清德、行政院長卓榮泰等人全民運開幕典禮全程陪伴選手。（資料照）

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