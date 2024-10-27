高雄二行程機車還有5萬1千多輛 議員揭密度最高前5行政區

二行程機車造成空氣汙染，圖為進行不透光檢測。（資料照）

2024/10/27 13:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄目前還有5萬1千多輛二行程機車，六都最多，密度前5名的行政區都集中在市區，議員呼籲提高補助金額；環保局長張瑞琿表示，汰舊的補助研議提高，但也指有些車主認為車子是古董車，不願汰換。

二行程機車容易因燃燒不完全，產生青白煙造成空氣污染，在碳氫化合物方面，二行程機車污染度為四行程機車的17至18倍，一氧化碳約為2倍。

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針對高雄二行程機車的清零計畫，議員湯詠瑜在議會質詢時說，高雄原先在「環境維護管理自治條例」，有提出階段性任務，但後來刪掉了；目前高雄二行程機車數量還是六都第一，統計至今年8月，共有51727輛；雖然今年1至8月淘汰數量3877輛，也是六都之冠，但速度應可以再加快。

湯詠瑜進一步說，高雄市二行程機車密度前5名行政區，都集中在市區，第一名是新興區的每平方公里670.9輛、其餘2至5名依序為鹽埕區583.1輛、苓雅區533輛、旗津區479.5輛、前金區399輛；至於二行程機車未定期檢查的密度前5名行政區，也是這五個行政區。

她認為，二行程機車就是移動污染源，但今年高雄補助汰換老舊機車並添購電動機車的金額，與其他五都相較，重型只有7千元，且有5千輛額度限制；台北則補助2萬2千元、桃園也補助2萬元、台中1萬8千元，高雄補助金額明顯偏低，希望環保局提高補助金額，加速汰換速度。

張瑞琿表示，高雄近年二行程機車最高峰達2、30萬輛，當時補助金額非常高，一年投注經費達2億元。目前的5萬1千多輛，有些車主認為是古董車，不願汰換；此外，有些車主覺得只騎短程，車子還可以繼續騎，都想保存這些二行程機車。

張瑞琿說，提高補助或許會增加一些誘因，市府可以研議提高，汰舊目前是500元、換電動機車是7千元，汰舊方面可以再提高金額；另針對補助限額部分，她表示每年申請的額度都還有剩下。

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