新營農藥廠火災廢水伴農藥流入水圳 環保局：切勿取水用

今日南市新營區農藥工廠火警，消防廢水伴隨部分農藥流入造成水圳變色，台南環保局持續監控以確保盡速復原。（南市環保局提供）

2024/09/05 21:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕新營區忠孝路1家農藥工廠廠房今（5）日清晨發生火災，不僅濃煙竄天造成空污，因廠方應變不及使得消防廢水伴隨部分農藥流入太子宮分線排水系統，導致水圳變色，民眾擔憂。南市環保局強調，除對廠商依違反水污法開罰，最高可處6百萬罰鍰，並持續派員稽查，縮短善後時間，呼籲民眾勿取水用。

環保局表示，該廠為毒性化學物質列管事業，今日清晨接獲火災通報，立即派員到場，因現場製程區不明原因起火燃燒，產生黑煙等粒狀污染物擴散至鄰近社區及空氣中，後續查證後若違反空氣污染防制法等環保法令屬實將依法開罰。

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環保局表示，現場消防廢水雖經廠方緊急使用沙包攔阻應變，仍造成部分流入太子宮分線排水系統，造成系統水面呈現黃色及綠色水流，除立即通知農田水利署進行污染應變，並加派稽查人員沿排水線巡查，同時指示業者加速抽除流入排水系統受污染的消防廢水。

環保局呼籲排水路沿線民眾，在水質尚未復原前，切勿取水灌溉、養殖或其他用途使用。

環保局提醒，業主應定期巡檢易燃物或堆置原料區等是否有異常情事，並注意製程設備應定期實施安全檢查，汰換老舊電路管線，必要時加強人員巡查頻率，提高預防整備之警覺心，避免釀災。若發生毒化物洩漏、氣體溢散或其他突發污染事故，應立即採取緊急防治措施，並於30分鐘內通報當地主管機關。

新營區忠孝路1家農藥工廠廠房今日火警並導致水圳變色，環保局持續派員稽查，並呼籲民眾勿取水用。 （南市環保局提供）

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