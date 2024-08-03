5縣市攜手台師大辦國際青少年發明展 蕭美琴：讓世界看見台灣創新力

副總統蕭美琴今（3）日出席「2024 IEYI世界青少年發明展開幕式」並致詞。（記者叢昌瑾攝）

2024/08/03 12:09

〔記者楊綿傑／台北報導〕世界青少年發明家齊聚台灣！今年「 IEYI世界青少年發明展」於台師大舉辦，今舉行開幕式，副總統蕭美琴表示，很榮幸台灣能舉辦重要國際競賽，5縣市共同協辦知下，讓世界能看見台灣的創新能力。

IEYI發明競賽由日本創立，至今邁入第20屆，此次這是疫情後首次恢復實體與數位競賽，內容涵蓋災害應變、運動休閒、農糧技術、綠能科技、安全健康、社會照顧、教育、高齡照護、便利生活、未來科技世界繪圖等10個類別，吸引了來自21個國家和2個地區的代表隊參與，共有將近850名參賽師生進行實體或線上交流。

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蕭美琴致詞表示，世界青少年發明展是國際上重要的發明競賽活動，這是一個難得的機會，讓世界各國優秀的年輕發明家齊聚一堂，彼此觀摩與學習。很榮幸台灣能舉辦這麼重要的國際競賽。感謝台北市、新北市、基隆市、桃園市及連江縣的共同協辦，以及台師大的承接，讓世界看見台灣的創新能力。

台師大校長吳正己表示，學校積極推動科技及教育的共生共榮，不僅重點扶持教育科技相關研究及發展，也積極培育科技教育人才，替新世代教學現場注入創新活力。校方廣邀來自能源、電機等相關領域的學者及研究人員對展覽作品進行評選，與參賽者進行雙向交流與學習，不僅強化發明家們的公開表達能力，也讓這些年輕創意之泉流回本校，再塑科技教育的培訓方式及展望。

世界青少年發明展國際主席暨台師大工教系教授洪榮昭表示，世界青少年發明展的精髓在於專題式學習（Project-Based Learning）精神，旨在培養學生挑戰並解決現實問題、持續探究，並吸收回饋與反思以求進步之能力。20年來，此競賽已經催生了許多開創性的年輕發明，本次競賽特別加入「未來科技世界繪圖」類別，邀請學生描繪對未來科技社會的期待。

南山高中老師林政煌連續多年帶領學生參加世界賽並獲得佳績。他表示，參加國際比賽不僅能增加學生的生涯探索機會和學習團隊合作精神，還能培養學生的國際觀，校方也積極鼓勵學生參加IEYI世界青少年創客發明展。

副總統蕭美琴今（3）日出席「2024 IEYI世界青少年發明展開幕式」。（記者叢昌瑾攝）

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