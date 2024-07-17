為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

獲「台東食尚計畫」評審 台南西餐業者：期待與原民文化碰撞

阿美族常用的食材「車輪苦瓜」，能入菜也能做成消暑果汁，雖然非常容易栽種，但是西半部地區沒有合適的烹飪方式，因此較為少見。（業者提供）

阿美族常用的食材「車輪苦瓜」，能入菜也能做成消暑果汁，雖然非常容易栽種，但是西半部地區沒有合適的烹飪方式，因此較為少見。（業者提供）

2024/07/17 06:26

〔記者王捷／台南報導〕台東縣政府從2018推出「台東部落食尚」計畫，想透過部落的特色食材與菜餚，讓更多人了解原民文化，今年台南在地餐廳四葉國際SOL-Tainan團隊，成為首家遠赴台東擔任評審及交流的外縣市西餐業者，未來也打算與東部餐飲業合作，市長黃偉哲說，期盼業者與部落文化合作，能被大家看見。

飲食文化受到生活、特產與宗教等影響，食物是認識土地與人文最直接的方式，台東境內有7大原住民族群，他們的文化與自然共棲，展現多元生活樣貌，「台東部落時尚」希望將原民流傳至今的食知識重現，帶著各地旅人，從飲食了解原民。

今年「台東部落時尚」請台南新開幕的SOL餐廳，主打創意西餐，團隊東部展開一週的評審和交流旅程，足跡遍佈台東到蘭嶼，SOL餐廳團隊成員來自不同菜系餐飲人，過去長期在外地餐飲界發展的台南人，的希望能用在地食材，傳遞台灣的文化，讓大眾不同的西餐，與「台東部落食尚」的初衷相同。

SOL的創辦人胡竣甯說，這次到「台東部落食尚」參加評審，看到許多有理想的餐飲人，東部地區的食材、菜餚在西半部很少見，也代表不同的文化，未來原民飲食文化一定會越來越受到重視，像是今年賴清德總統的國宴上，就端出「部落粽」吉拿富，很多原民都很感動。

未來SOL也希望與東部地區的餐飲業者合作，將府城百年歷史的餐飲文化、搭配原民的部落文化，看看在激盪後能不能用西式的手法呈現出來，讓大眾看見不同的西餐。

鹹豬肉則以肋排的方式呈現。（業者提供）

鹹豬肉則以肋排的方式呈現。（業者提供）

在「食尚計畫」中，餐飲人把蘭嶼常見的飛魚，以烤香魚的手法，模擬飛魚在水中的模樣，並特別強調張開的魚鰭。（業者提供）

在「食尚計畫」中，餐飲人把蘭嶼常見的飛魚，以烤香魚的手法，模擬飛魚在水中的模樣，並特別強調張開的魚鰭。（業者提供）

台東縣政府舉辦6年的「台東部落食尚」計畫，今年台南創意西餐廳SOL-Tainan團隊獲選評審。（業者提供）

台東縣政府舉辦6年的「台東部落食尚」計畫，今年台南創意西餐廳SOL-Tainan團隊獲選評審。（業者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
立院要交通部盡快推「花東快」 交長李孟諺：8月完成期末報告
2024/07/16 15:24

立院要交通部盡快推「花東快」 交長李孟諺：8月完成期末報告
海端建小水力發電廠 打造綠電部落
2024/07/11 05:30

海端建小水力發電廠 打造綠電部落

華南銀行攜米其林一星教父牛排尊享頂級饗宴
海保法三讀》闖海洋庇護核心區 最重罰50萬
2024/07/13 05:30

海保法三讀》闖海洋庇護核心區 最重罰50萬
台灣之光！竹縣五峰桃山國小紐西蘭世界合唱大賽勇奪金質獎
2024/07/14 16:57

台灣之光！竹縣五峰桃山國小紐西蘭世界合唱大賽勇奪金質獎
推動原民音樂傳承 台東縣政府今年完成5部落逾40歌謠採集
2024/07/16 14:28

推動原民音樂傳承 台東縣政府今年完成5部落逾40歌謠採集
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播