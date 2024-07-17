獲「台東食尚計畫」評審 台南西餐業者：期待與原民文化碰撞

阿美族常用的食材「車輪苦瓜」，能入菜也能做成消暑果汁，雖然非常容易栽種，但是西半部地區沒有合適的烹飪方式，因此較為少見。（業者提供）

2024/07/17 06:26

〔記者王捷／台南報導〕台東縣政府從2018推出「台東部落食尚」計畫，想透過部落的特色食材與菜餚，讓更多人了解原民文化，今年台南在地餐廳四葉國際SOL-Tainan團隊，成為首家遠赴台東擔任評審及交流的外縣市西餐業者，未來也打算與東部餐飲業合作，市長黃偉哲說，期盼業者與部落文化合作，能被大家看見。

飲食文化受到生活、特產與宗教等影響，食物是認識土地與人文最直接的方式，台東境內有7大原住民族群，他們的文化與自然共棲，展現多元生活樣貌，「台東部落時尚」希望將原民流傳至今的食知識重現，帶著各地旅人，從飲食了解原民。

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今年「台東部落時尚」請台南新開幕的SOL餐廳，主打創意西餐，團隊東部展開一週的評審和交流旅程，足跡遍佈台東到蘭嶼，SOL餐廳團隊成員來自不同菜系餐飲人，過去長期在外地餐飲界發展的台南人，的希望能用在地食材，傳遞台灣的文化，讓大眾不同的西餐，與「台東部落食尚」的初衷相同。

SOL的創辦人胡竣甯說，這次到「台東部落食尚」參加評審，看到許多有理想的餐飲人，東部地區的食材、菜餚在西半部很少見，也代表不同的文化，未來原民飲食文化一定會越來越受到重視，像是今年賴清德總統的國宴上，就端出「部落粽」吉拿富，很多原民都很感動。

未來SOL也希望與東部地區的餐飲業者合作，將府城百年歷史的餐飲文化、搭配原民的部落文化，看看在激盪後能不能用西式的手法呈現出來，讓大眾看見不同的西餐。

鹹豬肉則以肋排的方式呈現。（業者提供）

在「食尚計畫」中，餐飲人把蘭嶼常見的飛魚，以烤香魚的手法，模擬飛魚在水中的模樣，並特別強調張開的魚鰭。（業者提供）

台東縣政府舉辦6年的「台東部落食尚」計畫，今年台南創意西餐廳SOL-Tainan團隊獲選評審。（業者提供）

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