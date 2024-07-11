海端建小水力發電廠 打造綠電部落

2024/07/11 05:30

利用豐富水力搭配微電網 天災不斷電 將擴及其他偏鄉

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣海端鄉南橫村落常因天災造成斷電，縣政府與鄉公所擬設置小水力發電及微電網，改善災害發生時電力輸送困難問題，未來再擴及其他偏鄉。

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台電公司捐贈儲能設施 由在地維運

台東縣政府財政及經濟發展處長章正文本月八日會同海端鄉長胡金至前往海端鄉偏遠地區的利稻、霧鹿、下馬、崁頂等部落進行現地會勘並研商會談，共同為台東縣偏鄉供電狀況、綠能發展、微電網儲能設施等議題做評估討論。

減少電力輸送損失和解決搶修困難

縣政府表示，長期以來台電因災害所造成之道路中斷無法及時進入現場搶修，導致偏鄉部落形成孤島地區，所以縣府積極與台電及地方溝通，希望通過小水力發電及微電網儲能設施等，能夠最大化利用地方資源，減少電力輸送過程的損失，同時解決台電搶修困難的問題，並帶動當地社區的發展、創造就業機會，具有重要意義。

胡金至及各村長及部落主席都對小水力發電結合微電網表示贊同與支持，未來將由縣府盤點案場，媒合業者建置小水力發電廠後，台電公司捐贈儲能設施，朝向以原住民合作社或村里在地維運方式，期待能夠打造百分百綠電部落。

縣財政及經濟發展處長章正文指出，海端鄉擁有豐富的水力資源，具有發展小水力發電的潛力，且小水力發電具有環保、永續的特性。台東常受到颱風直接登陸的衝擊與風險，所以配合微電網發展再生能源，讓偏鄉不斷電，推動台東成為綠能韌性城市。

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