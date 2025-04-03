為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    緬甸強震罹難者破3000 災區將開始降雨死傷恐再攀升

    緬甸軍政府今通報，強震死亡人數已達3085人，另有4715人受傷、341人失蹤，預估災區將開始出現降雨，更增添救援難度。（法新社）

    緬甸軍政府今通報，強震死亡人數已達3085人，另有4715人受傷、341人失蹤，預估災區將開始出現降雨，更增添救援難度。（法新社）

    2025/04/03 14:46

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸中部3月28日發生規模7.7強震，死傷人數持續增加，緬甸軍政府今（3日）通報，強震造成的死亡人數已達到3085人，另有4715人受傷、341人失蹤，預估災區將開始出現降雨，更增添救援難度。

    綜合外媒報導，緬甸國家行政委員會今通報最新官方傷亡數字，緬甸強震已造成全國死亡人數約3085人，另有4715人受傷，至少還有341人失蹤；不過當地媒體透露的傷亡人數遠高於官方數字，由於電信普遍中斷，許多地方難以聯絡，加上災區將出現降雨，更增添救援難度。隨著災區實際情況曝光，傷亡數字恐將急劇上升。美國地質調查所（USGS）對這起7.7強震所造成的影響推估，恐造成超過1萬人死亡。

    泰國官方數字顯示，該國在這起地震相關死亡人數也上升至22人，另有72人失蹤，傷亡主要集中在中國國企中國鐵路工程總公司（CREC）子公司中鐵十局集團所承建，曼谷國家審計署大樓倒塌事故中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播