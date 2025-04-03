緬甸強震罹難者破3000 災區將開始降雨死傷恐再攀升

緬甸軍政府今通報，強震死亡人數已達3085人，另有4715人受傷、341人失蹤，預估災區將開始出現降雨，更增添救援難度。（法新社）

2025/04/03 14:46

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸中部3月28日發生規模7.7強震，死傷人數持續增加，緬甸軍政府今（3日）通報，強震造成的死亡人數已達到3085人，另有4715人受傷、341人失蹤，預估災區將開始出現降雨，更增添救援難度。

綜合外媒報導，緬甸國家行政委員會今通報最新官方傷亡數字，緬甸強震已造成全國死亡人數約3085人，另有4715人受傷，至少還有341人失蹤；不過當地媒體透露的傷亡人數遠高於官方數字，由於電信普遍中斷，許多地方難以聯絡，加上災區將出現降雨，更增添救援難度。隨著災區實際情況曝光，傷亡數字恐將急劇上升。美國地質調查所（USGS）對這起7.7強震所造成的影響推估，恐造成超過1萬人死亡。

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泰國官方數字顯示，該國在這起地震相關死亡人數也上升至22人，另有72人失蹤，傷亡主要集中在中國國企中國鐵路工程總公司（CREC）子公司中鐵十局集團所承建，曼谷國家審計署大樓倒塌事故中。

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