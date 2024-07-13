海保法三讀》闖海洋庇護核心區 最重罰50萬

立法院院會昨三讀通過討論多年的「海洋保育法」，明定海委會應設審議會劃設「海洋庇護區」，若有船隻進入核心區，最高可處五十萬元罰鍰。圖為海委會主委管碧玲。（資料照，海委會提供）

2024/07/13 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會昨三讀通過討論多年的「海洋保育法」，明定海委會應設審議會劃設「海洋庇護區」，若有船隻進入核心區，最高可處五十萬元罰鍰，而經勸導駛離者不罰；另對於海洋庇護區的核心區劃定，導致該區域的既有使用人遭受特別犧牲的損失者，應予以補償。

三讀條文明定，由海洋委員會劃定海洋庇護區，分核心區、緩衝區及永續利用區，其中核心區規範最嚴格，禁止任何人及海陸域交通工具進入，但因國安或軍事目的、海域巡防、經中央機關同意的科學監測，或船舶連續不停迅速通過，未從事航行以外的活動等不在此限；違者可處五萬元以上五十萬元以下罰鍰，經勸導駛離者不罰。

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條文也規範，緩衝區未經主管機關許可不得養殖及採捕、施作海洋工程、鋪設電纜、採礦探礦等，違者處三萬元以上卅萬元以下罰鍰，原住民基於傳統文化、祭儀、生活所需之利用的行為不在此限。永續利用區非經許可不能施作海洋工程、鋪設電纜、採礦探礦等；違者處一萬元以上五萬元以下罰鍰。

此外，為確保劃定海洋庇護區的嚴謹及公正，三讀條文明定海委會應設立審議會，由專家學者、原住民、漁民團體、保育團體等各方代表組成，其中原民及漁民代表總人數不得少於三分之一，且決議要委員過半出席、出席委員逾三分之二同意行之；換言之，原民與漁民代表在審議會中具有否決權。

海委會主委管碧玲昨說明，海保法有助政府與民間合力強化保護海洋生態環境，賦予主管機關劃定庇護區、管理保護區、公告禁限制行為、調查實施保育措施、派遣觀察員蒐集資料等權限，公民也可藉由吹哨者條款以及公民訴訟條款，監督政府各項作為。

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