大學分科測驗》化學科熟10年考古題拿高分 補教師估五標和前年相近

大學分科測驗化學科，考生熟10年考古題應可拿高分，補教老師黃鑫表示，估五標和前年相近。台師大附中老師江青釗（左）表示，去年解題冒冷汗，今年解題談笑風生。（記者林曉雲攝）

2024/07/12 15:13

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗第2節考化學科，補教老師黃鑫認為今年考題是「新瓶裝舊酒」，熟練近10年考古題的考生會拿到不錯分數，估五標為50級分、43級分、30級分、19級分、14級分；台師大附中老師江青釗表示，去年解題冒冷汗，今年解題談笑風生。

江青釗表示，他在20年前示範給科學班看的「火山爆發」實驗，今年考入第25題，這個實驗非常刺激，但因鉻是重金屬，後來很少做此實驗，今年考出這題可能會帶動未來學校教學。

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黃鑫表示，考生寫今年考題應會「得心應手」，多是歷屆試題的命題素材，熟練考古題就易拿分，重點在時間分配，108課綱之題目閱讀量大，前面選擇題如果拖的太長就會影響後面非選應拿分數，會很可惜。

黃鑫分析，單選題沒有太多難題，多選題第8題會花掉蠻多時間，但如果看到題幹數據線索就可快答，答案B選項是老師上課較少提到，多選第16題是最難的一題，反應式未在高中課本內，但考生如古服這2題，非選及混合題就會答題順利

至於混合題，黃鑫認為考生如果不被考題嚇到，歷屆試題都找的到，例如第22至24題考出前一代課綱，不是新主題，閱讀化學課程內容都會涉及此主題，或如第25題考蠻舊的示範實驗，曾經看過舊課綱的反應式，答題也會順利，青光眼考題也和傳統題型類似；108課綱考圖表和數據分析，可惜今年少看到創意題，例如諾貝爾獎或食安爭議都未入題，整體難易度適中，熟練近10年考古題都會拿到不錯分數。

江青釗則表示，今年考題最特別是出了3題生質柴油題，綠色化學和能源供應是未來要做的事，而他在20年前示範給科學班的火山爆發實驗，非常刺激，後來都不敢做，今年這樣一考就會讓老師們想去做，但鉻是重金屬，效果非常劇烈；他教化學30多年來認為最重要是計量莫耳數，計算概念要從國中開始磨練，考生如果夠冷靜，分數都不差。

江青釗也說，化學分科考卷去年寫到冒冷汗，今年則是談笑風生，對一般考生難度不高，肯努力就會得到回報，圖形圖表是探究實作的重點，例如第24題出2個圖形，一般考生沒做過實驗答題會辛苦，做過實驗的考生一看就知道。

分科測驗化學科熟10年考古題應可拿高分， 補教估五標和前年相近。（記者林曉雲翻攝自得勝者文教）

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