大學分科測驗》補教：物理科估頂前均標小降

大學分科測驗物理科，補教老師邱博文（左）和台師大附中老師陸怡中（右）估今年五標前三標微降。（記者林曉雲攝）

2024/07/12 13:31

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗今早登場，首節物理科有2萬3135人報名，補教老師認為閱讀能力和計算能力是勝出關鍵，今年考題比去年稍難，估五標的前三標微微下降，估頂標49級分、前標43級分、均標31級分、後標20級分、底標15級分。

補教老師邱博文分析，今年時事題考出馬斯克SpaceX星鏈及花蓮地震時101的減震系統，第7題、第21至23題考出微波電磁波實驗題，第19-20考風力發電也屬於時事題，而第24至26題組考具有三段變速系統的腳踏車，齒盤齒數與齒盤半徑等屬於較難的考題。

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邱博文表示，整份考卷由簡單題進入難題，難題建議要選擇放棄，今年考題「說難不難，說簡單不簡單」，也就是看起來好像簡單，覺得簡單，拿到成績卻可能會因「陷阱題」而哭了，用AI解題得分應和考生得分差不多，也有可能栽在陷阱題。

台師大附中物理老師陸怡中表示，今年是第3次分科測驗物理考題，今年難度介於前年和去年之間，對程度不錯的考生，應和去年一樣可拿到不錯的高分，包括星鏈、綠色能源風機等考題都與時事有關，今年計算部分雖比去年稍多，但沒有非常繁雜的計算，考生的閱讀能力沒問題，再加上計算，整份答題就比較沒問題，

陸怡中也表示，分科測驗前2年沒有考出課內的實驗，因學校老師都會教實驗，如果一直不考就會影響老師的教學，今年第21-23題考出實驗題是新課綱後首次命題，題目出的非常好，也可引導學校老師注重以實驗為導向的教學，出的不錯。

大學分科測驗首節物理科，補教老師預估今年五標前三標微降。（記者林曉雲翻攝自得勝者文教）

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