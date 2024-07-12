大學分科測驗》臭氧層破洞、碳捕捉等永續環境入題 化學科計算有提示難易適中

今年分科測驗首日次科考化學，大考中心指出，考題緊扣永續發展、生活情境主題，整體而言難易適中。 （記者楊綿傑攝）

2024/07/12 14:28

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年分科測驗首日次科考化學，大考中心指出，考題緊扣永續發展、生活情境主題，包括臭氧層破洞、鈣迴路捕獲二氧化碳、生質柴油、青光眼藥物的前驅物等，雖有3分之1需要計算的題目，但有提供簡要的數字及提示，有效縮短作答時間，整體而言難易適中。

大考中心副主任岳修平提到，今年測驗內容以選修化學課程為基礎，融入實驗操作內容，屬於綜合式考題，計有37%為圖行判讀類型考題、11%為表格或流程圖類型考題、48%為實驗情境類型考題。而此次計有33%考題需要計算，但有給予簡要的數字及部分步驟計算結果，能簡化計算，助考生縮短作答時間。

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在命題特色上，闈場老師表示，試題多面向，如第4至5題溶氧量檢測、第18題臭氧層破壞等為環境議題；第20至21題二氧化碳藉由鈣迴路回收、第22至24題生質柴油取代石化柴油等則屬能源議題。另也有素養導向及探索題目、化學實驗、基本知識與概念等題目。

而較難題目在於第8題鹽類在水中溶解度，必須用到溶解度、同離子效應等概念，還需要計算能力；第16題銅的性質則被評為難度極高的題目，要將題幹敘述的現象加以推論並轉換為化學式，還要比較不同實驗條件下彼此的關係；第23題生質柴油製備實驗，整合酸鹼性、密度、化學計量等概念，屬複合知識題型。

大考中心主任張新仁表示，化學科應到人數2萬3711人，實到2萬2274人，缺考1437人，缺考率6.06%較去年提高。至於前一節物理科的試場秩序方面，未攜帶應試有效證件正本有9人、考試時喝水7人、手機未完全關機2人、鈴聲響後仍作答1人、考試開始前簽名1人。

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