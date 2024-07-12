大學分科測驗》化學考題難度較去年降 高中師：回歸基本概念檢測

今年分科測驗化學科題目結合生活與環境永續內容，台北市高中化學科教師群指出，考題計算題題數適中，圖表題與探究題數下降，回歸基本概念檢測，整體試卷較去年簡單。 （記者楊綿傑攝）

2024/07/12 14:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年分科測驗化學科題目結合生活與環境永續內容，台北市高中化學科教師群指出，考題計算題題數適中，圖表題與探究題數下降，回歸基本概念檢測，整體試卷較去年簡單，屬於難易適中，具鑑別度。

建國高中教師趙君傑指出，今年考題多樣、跨章節概念多，雖然計算題題數適中，但如第8題、第13題都需要耐心計算。而考題章節分配平均，無過度艱澀與強調背誦試題。圖表題與探究題型題數較去年下降，回歸化學基本概念檢測。

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趙君傑也肯定，生活與環境永續議題持續入題，如水中溶氧量檢測、臭氧層破壞、碳捕捉技術發展、生質柴油製備、抗癌藥及眼壓藥等藥物化學，以及防腐劑相關食品科學內容，且課綱實驗內容如酸鹼滴定、比色法與銀鏡等也入題，能鼓勵高中實驗課程正常發展。

雖然考題較去年簡單，但也有魔王題，北一女中教師江慧玉就舉例，第16題銅性質的題目，考生必須先從題目3個實驗中，逐個了解每個步驟慧有甚麼化學反應產生，以及判斷容易中可能出現的離子或沉澱如何，在未操作過實驗的情況下，必須對離子顏色有清楚認知，才能順利解題。

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