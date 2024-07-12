大學分科測驗》考生： 化學科計算量偏少、觀念題有背不難拿分

大學分科測驗首日上午第2節考化學，考生認為今年的計算題較少，觀念題較多。（記者許麗娟攝）

2024/07/12 14:04

〔記者許麗娟／高雄報導〕13年學年度大學分科測驗今（12）日上午第2節進行化學科測驗，高雄考生認為計算量較少，反而背誦的題目多，難度和去年差不多。

高雄中學考生吳同學，難易度跟往年差不多，計算比較少，比較難算的也有給計算結果，可以自己帶入；有機化學考很多，單選、多選、非選及題組都有。

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高雄中學考生王柏青說，最有印象的是倒數第2題，考錯離子有關的分析元素甲乙丙丁化學式；整體來說計算偏少，主要考觀念。

高雄中學自然組考生陳逸明認為，題目比去年簡單很多，計算量偏少，較多背誦的東西，對考題夠熟練應該可以很快寫完。

三民高中考生潘同學則認為難易度適中，也沒有超出範圍，相較之下去年比較難；考了很多有機化學判讀題，有考到官能基、酸鹼性及氧化還原。

想要來考試增加經驗的高雄醫學大學考生王同學說，計算比較少，有機化學考很多，印象最深的是有考到廢棄食用油轉為生質柴油，也比較生活化。

新莊高中自然組考生賴以宸說，印象深刻有一題要寫出石灰的化學式，並解釋會產生二氧化碳的原因，整體題幹適中，有符合108課綱貼近生活化。

中山高中社會組考生刁彥町表示，選擇題還可以，非選題較難，單選題較好寫，以他跨組來考而言，覺得難度中上。

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