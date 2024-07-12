為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

大學分科測驗》考生： 化學科計算量偏少、觀念題有背不難拿分

大學分科測驗首日上午第2節考化學，考生認為今年的計算題較少，觀念題較多。（記者許麗娟攝）

大學分科測驗首日上午第2節考化學，考生認為今年的計算題較少，觀念題較多。（記者許麗娟攝）

2024/07/12 14:04

〔記者許麗娟／高雄報導〕13年學年度大學分科測驗今（12）日上午第2節進行化學科測驗，高雄考生認為計算量較少，反而背誦的題目多，難度和去年差不多。

高雄中學考生吳同學，難易度跟往年差不多，計算比較少，比較難算的也有給計算結果，可以自己帶入；有機化學考很多，單選、多選、非選及題組都有。

高雄中學考生王柏青說，最有印象的是倒數第2題，考錯離子有關的分析元素甲乙丙丁化學式；整體來說計算偏少，主要考觀念。

高雄中學自然組考生陳逸明認為，題目比去年簡單很多，計算量偏少，較多背誦的東西，對考題夠熟練應該可以很快寫完。

三民高中考生潘同學則認為難易度適中，也沒有超出範圍，相較之下去年比較難；考了很多有機化學判讀題，有考到官能基、酸鹼性及氧化還原。

想要來考試增加經驗的高雄醫學大學考生王同學說，計算比較少，有機化學考很多，印象最深的是有考到廢棄食用油轉為生質柴油，也比較生活化。

新莊高中自然組考生賴以宸說，印象深刻有一題要寫出石灰的化學式，並解釋會產生二氧化碳的原因，整體題幹適中，有符合108課綱貼近生活化。

中山高中社會組考生刁彥町表示，選擇題還可以，非選題較難，單選題較好寫，以他跨組來考而言，覺得難度中上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大學分科測驗》物理考舊課綱內容計算量又大 高中師評「壓力大」分數下降
2024/07/12 12:58

大學分科測驗》物理考舊課綱內容計算量又大 高中師評「壓力大」分數下降
大學分科測驗》首節物理高雄考生認偏生活化 冷氣用電量也入題
2024/07/12 11:35

大學分科測驗》首節物理高雄考生認偏生活化 冷氣用電量也入題

逾2兆股利入袋 迎資金熱錢置產商辦成新贏家
大學分科測驗》首節物理科近6％缺考 低軌衛星、風力發電等新科技入題
2024/07/12 12:59

大學分科測驗》首節物理科近6％缺考 低軌衛星、風力發電等新科技入題
大學分科測驗》補教：物理科估頂前均標小降
2024/07/12 13:31

大學分科測驗》補教：物理科估頂前均標小降

台灣中外製藥獲亞洲企業社會責任雙料獎項
大學分科測驗》第一節物理科 全中教：首次考出微波實驗題
2024/07/12 11:54

大學分科測驗》第一節物理科 全中教：首次考出微波實驗題
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播