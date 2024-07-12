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大學分科測驗》首節物理科 全教會：考出花蓮地震時101的阻尼器

大學分科測驗首節考物理， 全教會評論教師群分析今年考題取材自生活和新聞時事及科學應用。（全教會提供）

大學分科測驗首節考物理， 全教會評論教師群分析今年考題取材自生活和新聞時事及科學應用。（全教會提供）

2024/07/12 11:21

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗今早登場，首節考物理，全國教師會評論教師群解析，今年考題取材生活和時事新聞及科學的實際應用，包括花蓮地震時台北101大樓的阻尼器減震系統等。

北一女物理老師簡麗賢說明，今年考出俄烏戰爭低軌衛星主題，測驗考生人造衛星與行星的相關概念；也考出科學博物館實驗演示，測驗考生金屬籠內（法拉第籠）電場或電力線概念。

此外，考題也考出花蓮發生7.2規模地震時，台北101大樓僅輕微晃動，主要是因為92樓到87樓間660噸球形質量塊，以阻尼器與樓板連接構成的減震系統，簡麗賢表示，該題主要是討論振動週期概念；而今年也考出新款車的碰撞安全系統測試，以及風能再生能源、三段變速系統腳踏車討論等。

簡麗賢分析，今年科學素養題型符應課綱核心素養理念，考出認識電磁波實驗，須結合探究與實作課程理念，測驗考生有關電磁波特性和閱讀圖表能力。

至於實驗題則取材課綱領域內容，結合課本教材實驗，測驗考生是否思考實驗原理和步驟。

有關於單選第10題，簡麗賢表示，評論老師們認為該題的語意應能更清楚說明水滴造成的是脈衝波？還是週期波？此會影響考生作答的思考方向。

評論教師包括桃園市立平鎮高中老師蔣佑明、台北市立大直高中老師陳東閔、北一女老師簡麗賢、台師大附中老師陳智勝、基隆女中老師張仁壽。

大學分科測驗物理科考出花蓮地震時，台北101大樓的阻尼器減震系統。（記者林曉雲翻攝）

大學分科測驗物理科考出花蓮地震時，台北101大樓的阻尼器減震系統。（記者林曉雲翻攝）

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