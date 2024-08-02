詹家姊妹淘汰受訪挨批 呂秋遠：在她們身上看不到奧運精神！

巴黎奧運網球女雙首輪，台灣隊詹詠然／詹皓晴（左至右）不敵上屆東京奧運金牌的捷克第2種子克雷茲可娃／西尼亞可娃。（資料照）

2024/08/02 00:35

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運網球女雙首輪，台灣隊詹詠然／詹皓晴不敵上屆東京奧運金牌的捷克第2種子克雷茲可娃（Barbora Krejcikova）／西尼亞可娃（Katerina Siniakova）。過去因不少爭議讓台灣人反感的詹家姊妹，賽後受訪時又稱「10個月沒比賽已經很好」，再次引發台灣網友砲轟。對此，知名律師呂秋遠直言，完全無法在詹家姊妹身上看到奧運想要帶給大家的精神。

過去詹家姊妹在2016年里約奧運與謝淑薇的「教練之爭」，網協要謝淑薇吞下委屈「相忍為國」；2017年台北世大運詹詠然宣稱自己熱衰竭退出混雙準決賽，導致混雙搭檔謝政鵬（謝淑薇胞弟）不戰而敗，結果詹詠然其實飛到美國參加美網拿到女雙冠軍，這些事件累積起來，使得詹家姊妹在台灣民眾心目中的形象受損。上次東京奧運2姊妹在第一輪爆冷出局，就被球迷冷嘲熱諷，這次也不例外。

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而週三輸球後，姊妹倆稱讚對手打得好，姊姊詹詠然表示，對她來說，已經10個月沒有比賽，從不確定能否再回到賽場上，到能打完比賽，甚至給對手一些壓力，對她來說已經是個很好的經驗。不過一席發言再引台灣網友批評。

呂秋遠週四（8/1）在臉書發文表示，「比賽是殘忍的，一定有輸贏。原則上，任何選手站在這個奧運殿堂裡，肯定內心都會有某種程度的緊張，雖然不會要求裁判出來辯論輸贏，然而即便是最厲害的選手，也不會有必勝的把握，應該很少有選手可以輕鬆鎮定的打完全程。」

「對於網球，我不懂，我也不知道體型或是肌肉比對於比賽是否重要，我甚至也不能確定，第2局0比6是不是已經盡力，畢竟對手是上屆金牌選手，總不能說我自己去打也是0比6，所以否定這組人的努力。可是，『10個月沒有比賽，從不確定能否再回到賽場上，到能打完比賽，甚至給對手一些壓力，已經是非常好的經驗』，這段話是什麼意思？」

「過去在世大運的疑似中暑事件，可以叫做心機；在要不要跟謝淑薇搭配雙打的選擇上，可以叫做算計；在網球協會的好人脈，強碾其他人，可以叫做人脈與實力。但這是奧運，奧運這個殿堂，告訴我們要對別人謙卑、要對自己努力。4年一次，最頂尖的選手在這個場合裡展現自己過去在這4年或是這一輩子的謙卑與努力，但是這一組選手，完全看不出這些奧運想要帶給我們的精神。」

呂秋遠直言，「我們疼惜楊勇緯、戴資穎、黃筱雯的淚水、憤怒林郁婷被質疑、雀躍吳詩儀可能奪牌、開心麟洋配進入4強，都是因為我們覺得這些選手都盡力了，而且他們為了自己明確的人生目標而不斷奮鬥，即使失敗，我們也只會拍拍他們的肩膀，感謝他們為我們帶來的一切情緒。但是，我真的看不出這組人馬在奧運中，想要為自己的人生做些什麼有意義的事情。我還是只看到心機、算計與人脈。」

最後他說，「在這次奧運的競賽中，我們確實還沒正式拿到任何一項獎牌（只有至少銅牌是確定的），排名也很難看。但是希望我們都能夠理解絕大多數選手曾有的努力，他們真的很想拿到獎牌，只是實力與運氣剛好不站在他們這裡而已。如果我們希望在下屆奧運，可以得到更多獎項，請從自己做起，開始選擇某一項運動讓自己的體能更好。如果關心協會的人脈，可以加入這些協會，讓我們的會員數多於既得利益者。運動不是只有成績，而是我們一起努力。」

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