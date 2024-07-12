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大學分科測驗》物理考舊課綱內容計算量又大 高中師評「壓力大」分數下降

113學年度分科測驗首科考物理，高中老師認為計算量大，造成學生壓力。（記者楊綿傑攝）

113學年度分科測驗首科考物理，高中老師認為計算量大，造成學生壓力。（記者楊綿傑攝）

2024/07/12 12:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕113學年度大學分科測驗首科考物理，台北市高中物理科教師群指出，今年計算量達6成屬於偏多，對應試學生來說「壓力有點大」，也有如第24至26題腳踏車變速裝置題組，考出舊課綱內容。整體來說試題難度中偏難，預估分數會較去年下降。

建國高中教師賴奕帆表示，今年物理試題難易度分布情形適中，文字敘述字量合理，但數字計算量偏多，總題數26題中有14題都需要動筆計算，比例達到6成，且不易算出精準的答案。題型計算層級較去年偏高，整體試卷難度略高於去年，但比前年簡單。

題目內容方面，建國高中教師曾靖夫提到，多題結合學生生活經驗、現代科技，包括第3題的星鏈低軌道衛星題組、第9題地震的101大樓阻尼擺試題、第10題水波漣漪傳播、第16題汽車非彈性碰撞、第17題電力傳輸、第19至20題風力發電等；另有第7題電流天平、第21至23題電磁波等2道實驗題。

而這些題目中不乏難題，松山高中教師蔡皓偉舉例，如第10題水波漣漪計算，敘述較難理解不易答；第21題電磁波實驗，考出的「偏振」概念在高中課程並不強調，預計很多學生會答錯；另第24至26題腳踏車變速裝置題組，看似以素養包裝舊課綱的題目，對考生是極大難關。

整體而言，教師群認為，此次考題難易度為中偏難，計算量偏多，也有概念上思考縝密的難題，對計算能力好的同學有利，學生雖可在80分鐘內完成題目，但建議未來計算量可以略減，題目內容也能更審慎校閱文字敘述。

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