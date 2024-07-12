大學分科測驗》物理冷門實驗入題 考生哀嚎「冷到複習時直接跳過10分沒了」

分科物理非選佔分提高，這個實驗入題，考生哀嚎「冷門到複習時直接跳過，10分沒了」。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/12 11:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學分科測驗上午第一節考物理，台中考區考生反映，考題前面選擇題超簡單，但有考生說，非選題是鑑別關鍵，其中一題考「光的偏振」實驗，因已往從未考過，「冷門到複習時直接跳過」、「10分沒了」。

台中一中林姓考生說，今年物理算簡單，尤其前面選擇題幾乎沒有計算，「前4題只花1分鐘就寫完」，很多都是考觀念，「只要有讀就會」，甚至有一題彩虹折射加反射原理，幾乎是國中程度，真正難題在最後的非選題，讓他「從天堂掉到地獄」。

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台中一中劉姓考生說，今年非選題佔分比提高，往年約佔20分，今年提高到34分，其中有兩大題較難， 其中一題考角動量，考腳踏車加圓周運動，要計算踩車到踏板及帶動輪胎等，計算層次多，約要經過5層計算，這大題有5題，題題都要計算，後面若有一部份觀念不對，就無法算下去，佔分10分，挑戰大。

林姓考生也說，以前角動量多用在考摩天輪，題型結合角動量及力矩等，融合觀念題，很考驗考生。

非選另一題考「光的偏振」實驗，要把實驗步驟寫出來，再從中解釋為何推論光是橫波，劉姓考生說，「光的偏振」實驗以前幾乎沒有出現在考題，「冷門到複習的時候直接跳過」，沒想到就出現了，還要寫出實驗步驟，只能憑印象及理解自己「實驗」。

林姓考生也說，「這樣10分就沒了」，本來以為今年物理很簡單，寫到非選題時「直接哭出來」，有從天堂掉到地獄的感覺。

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