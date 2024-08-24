台中再傳槍響！張姓槍手濫射6槍 西屯福德祠主委腿部中彈

台中市今天發生槍擊案，警方封鎖現場蒐證。（記者張瑞楨翻攝）

2024/08/24 17:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市西屯區一間土地公廟今天中午發生槍擊案，27歲張姓男子持槍射擊該廟與郭姓主委至少6槍，之後騎機車逃逸，63歲郭男腿部中彈2槍目前手術中，警方抓到張男，他稱郭男欠他200餘萬至300萬元，他催討不成才開槍警告，警方依殺人未遂等罪嫌偵辦中。

中市警察局第六分局今天（24日）中午12時許接獲報案，西屯區永福路一間福德祠（土地公廟）的主任委員被槍擊，警方派員封鎖採證，組成專案小組追緝，約1小時逮捕涉案張男，並起獲犯案槍枝2把手槍，子彈13發。

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據了解，年僅27歲的嫌犯張男宣稱，郭男欠他200餘萬至300萬元，他催討時，郭男不理會，遂至此福德祠開槍示威，警告郭男儘速償還，但這筆債務是否屬實？欠債之因？還是張男的片面說法？因郭男尚在手術，仍待警方釐清。

警方調查，張男行凶後騎車逃逸，現場發現6個彈殼及2個子彈；警方1小時內查緝張男到案，當場查扣2把槍枝及子彈13顆，全案依殺人未遂及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

槍手張男（圖中）於案發後1小時被逮。（記者張瑞楨翻攝）

警方查扣的槍彈。（記者張瑞楨翻攝）

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