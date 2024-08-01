未經同意盜用攝影師照片放官網和謝國樑臉書 基市府致歉

基隆市議員鄭文婷（左）和攝影者陳錡暉（右）指控市府未經授權盜用照片。（記者盧賢秀攝）

2024/08/01 13:20

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府和星宇航合作打造機艙的候車亭，基隆攝影家陳錡暉拍攝美景貼在臉書，不料基隆市政府未經當事人同意就發布新聞稿照片，市長謝國樑和副市長邱佩琳臉書也引用陳錡暉的照片，市議員鄭文婷和陳錡暉指控市府侵犯著作權；對此，市府綜合發展處新聞科長劉禹辰當面向陳錡暉道歉，強調未來會更注重原創者著作權。

陳錡暉表示，他是攝影學會成員，隨身都會攜帶相機，7月16日在基隆火車站拍攝，看到候車亭圍籬拆除，他便仔細構圖拍攝；晚上要去搭公車時經過該候車亭，覺得很美，也拍了照片，並很高興地上傳9張照片到「基隆人日常」臉書，讓大家知道公車站已經完成整修，有近千人按讚。

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沒想到第二天發現基隆市政府發布新聞資料、刊登在市政府的官方網站，謝國樑和邱佩琳的臉書都盜用他的作品，總計有7張照片被剽竊使用，他覺得很離譜，他會為自己討個公道，他的老師鄭桑溪生平最討厭人盜用作品，身為他的學生一定會爭取自己的權益。

市議員鄭文婷表示，按著作權法規定，首先創作並予公表者為著作人，依法享有著作權（包括著作人格權及著作財產權），陳錡暉的7張照片創作時間為7月16日下午3點多及晚上7點多，且在同1天發表。市政府的新聞照片則是7月17日才發布，且未註明出處，很顯然已經侵害著作權，呼籲市府妥善處理。

鄭文婷也提醒民眾，在網路上或Line群組看到漂亮的照片，即使不知道出處，不知道著作權人是誰，至少可以註明出處，這是對著作權人的基本尊重，才不至於誤觸法網。

邱佩琳昨晚的臉書表示，在社群媒體見到候車亭的照片，非常漂亮，沒有取得陳生先授權就直接使用非常抱歉，已撤下照片。她稱陳先生照片實在拍得太好，非常希望可以得當事者授權，她也為自己疏忽致歉。

劉禹辰今天也到場向陳錡暉道歉，他表示，因疏忽誤用了陳錡暉的照片，市府知道後已立即下架，也將引以為戒，會更注意尊重著作權法，避免傷害作品原創。

攝影者陳錡暉指控市府盜用他的照片侵權。（記者盧賢秀攝）

基市府新聞科長劉禹辰（右）向攝影者陳錡暉道歉。（記者盧賢秀攝）

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