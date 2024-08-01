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雲林32校換新校長 張麗善6個字期勉

雲林縣長張麗善與退休校長合影，感謝他們多年來對教育奉獻。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善與退休校長合影，感謝他們多年來對教育奉獻。（記者黃淑莉攝）

2024/08/01 13:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣113學年國中小學校長人事布達今（1）日在縣府大禮堂舉行，包括6位初任校長、1位代理校長及25位新任校長，共有32校換新校長，另有7位校長退休。縣長張麗善致詞時期勉所有校長，「事在人為、用心」，她說，只要有心就能創造無限力量，無心的話就是耽誤孩子前程。

張麗善首先感謝7位退休校長對教育辛苦奉獻，培育、教育人才，接著期勉初任、調任校長們事在人為，最重要是要有心，有心就能開創不同風貌、創造無限力量，無心則是耽誤孩子前程。

今年退休7位校長，分別為四湖國中凌清德、成功國小楊麗娜、安南國小許芳然、中溪國小周青樺、下崙國小黃淑玲、莿桐國小李美憙及橋頭國小吳清池。

32所新校長，分別為建華國小林瑞吉、成功國小黃本宗、頂湖國小邱士哲、文正國小林中斌、中興國小李美娟、橋頭國小黃建中、宜梧國中代理校長張碩玲、四湖國中王富欽、東仁國中何鈞鼎、西螺國中林彩玲、大埤國中許美珠、水林國中陳勝雄、褒忠國中林玉彬、中溪國小李學人、育仁國小李柏儒、大新國小潘佳玲。

莿桐國小王淑霞、文興國小方柏雅、文賢國小鍾進益、三和國小吳景州、大屯國小許徽林、安南國小張文智、桂林國小林益源、棋山國小陳登曜、下崙國小車達、和平國小蔡明芬、山內國小許學政、舊庄國小黃啓銘、斗六國小魏國賢、雲林國小關勝周、土庫國小陳明誌、北辰國小鍾志清。

雲林113學年度有6位初任校長今天宣誓布達。（記者黃淑莉攝）

雲林113學年度有6位初任校長今天宣誓布達。（記者黃淑莉攝）

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