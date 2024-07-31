高市25位新校長宣誓 副市長頒給106位校長聘書

高雄25位新校長今走馬上任，副市長李懷仁期勉校長秉持教育初心，為高雄教育打拼。（教育局提供）

2024/07/31 14:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市高級中等以下學校113學年度新卸任校長布達暨交接典禮，於今（31）日上午10時在社會教育館演藝廳舉行，共有25位新任校長宣誓，正式走馬上任，副市長李懷仁也到場頒給106位校長聘書，他期勉校長帶著教育熱誠，秉持「雄愛學，顧教育」的精神，持續引領學校挹注活水，以「國際、跨域、共榮、永續」之核心主軸，培育新世代學子。

25位新任校長有左營高中林百鴻校長、海青商工黃珮玉校長、中崙國中陳逸賢校長、梓官國中楊玥玟校長、興仁國中楊世傳校長、彌陀國中鄭瓊芳校長、三民區博愛國小張逸婷校長、湖內區海埔國小黃文慶校長、旗津區旗津國小李亞傑校長、大寮區後庄國小李宗緯校長、大寮區溪寮國小林秋環校長、楠梓區援中國小林珮如校長、大寮區永芳國小董中驥校長、旗山區嶺口國小賴坤弘校長、燕巢區深水國小傅佳君校長、茄萣區砂崙國小張韶蘭校長、岡山區壽天國小林清標校長、梓官區梓官國小吳肇賢校長、茂林區茂林國小陳美媛校長、三民區東光國小曾鋐样校長、岡山區和平國小林世偉校長、六龜區六龜國小柯佳儀校長、阿蓮區中路國小汪正中校長、鼓山區壽山國小李信興校長、路竹幼兒園蘇慶珍園長。

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此波退休校長共有18人，包括海青工商馬德強校長、中崙國中王文霖校長、梓官國中陳維新校長、彌陀國中侯長文校長、鳳山區文華國小楊錦雲校長、苓雅區五權國小林慶信校長、前鎮區瑞祥國小呂炎玲校長、永安區永安國小謝瑞和校長、橋頭區五林國小黃文瑞校長、岡山區和平國小梁文堂校長、苓雅區凱旋國小吳慶隆校長、小港區漢民國小陳昭治校長、左營區左營國小歐嬌慧校長、三民區東光國小柯惠玲校長、茂林區茂林國小洪英雄校長、鳥松區鳥松國小文惠慧校長、楠梓區楠陽國小韋淑美校長、阿蓮區中路國小郭景松。

副校長李懷仁致贈退休紀念品18位退休卸任校長，感謝校長們承先啟後，薪傳教育聖火，感謝退休校長多年來在教育最前線的無私奉獻，積極協助市府推動教育政策，同時期勉現任106位校長，共同為城市儲蓄蛻變的能量，為高雄培育具競爭力的人才。

高雄25位新校長今走馬上任，副市長李懷仁（左）期勉校長秉持教育初心。（教育局提供）

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