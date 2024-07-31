屏縣9校長退休 53歲潘正憲最年輕

一一三學年度屏東縣高國中小校長交接典禮昨日舉行。（記者羅欣貞攝）

2024/07/31 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕一一三學年度屏東縣高國中小校長交接典禮昨天在縣府大禮堂舉行，今年有九名國中小校長退休，縣長周春米頒贈紀念品並予祝福；另新任、續任、調任校長也完成印信交接、宣誓，任期自八月一日起生效。

共65位高國中小校長參與交接

周春米表示，校長任務多元且繁重，除將每學期的教學任務妥善執行，也得反思該怎樣留給學生美好的學習童年，期勉校長們全力以赴，展現良善品格並發揮專業領導，帶領教師與行政團隊，為屏東子弟營造優質學習環境，培育新世代的人才，縣府團隊會是學校的後盾，給予支持讓校長們安心辦學。

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縣長期許營造優質學習環境

昨參與交接校長，包括退休校長國中一人、國小八人；通過遴選連任的國中校長四人、國小十六人；續任國小校長一人；調任高中校長一人、國中兩人、國小廿三人；新任高中校長一人、國中一人、國小七人，共計六十五位校長。

九位退休校長，包括公正國中鄔世榮、瑞光國小林育妃、建國國小施世治、水利國小陳賢德、興華國小黃金茂、望嘉國小陳明華、土庫國小施秀玉、賽嘉國小潘正憲及舊寮國小王逸棻，其中僅一人屆齡退休，最年輕的是五十三歲的潘正憲，他說，提早退休是為了照顧與陪伴年逾八十的父親，他任教職卅三年，擔任校長十六年。

潘正憲代表致詞時分享能順應現在校園生態的一二三法則，一是梳理使命感，使命感能讓你堅定，二是堆疊兩種熱情，一是對工作的心情，二是對師生的感情，這兩種熱情能夠讓你堅持，三要培養能夠自我提升的專業。

新學年四所縣立高中有兩所校長換人，來義高中校長陳冠明調任大同高中校長，潮州高中教師賴俠伶獲遴選任來義高中校長。

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