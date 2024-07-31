新卸任校長今交接 前竹市教育處長童鳳嬌回任竹縣國中校長

前新竹市府教育處長童鳳嬌（右）從新竹縣長楊文科（左）手中接下聘書，明起擔任華山國中校長，重回教育工作現場。（記者黃美珠攝）

2024/07/31 11:01

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣113學年度國中小學新、卸任校長交接典禮今天（31日）在縣府第2會議室舉行，總共有11名續任校長、14名新任校長要從明天開始肩負起25所中小學校的領軍工作，也有3名資深校長功成身退。當中最受矚目的就是前新竹市府教育處長童鳳嬌，她重回新竹縣的教育現場執掌華山國中的未來發展。

新任新竹縣華山國中校長童鳳嬌説，自己從事教育工作已經有39年，其中擔任校長就有19年。她一直很喜歡陪著孩子快樂學習和成長，所以這次很高興能重新回到新竹縣的教育現場。

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童鳳嬌直言，從新竹縣的國中校長到新竹市的教育處長，再轉身重回教育現場，她很感謝縣長楊文科、縣府教育局長楊郡慈以及很多校長、老師們所給她的支持和鼓勵，讓她在這1年中有所沉澱、也有更多的學習，從中凝聚很多的專業和力量。

她說，華山國中在前任校長張家芸的經營下獲得很多全國獎項的肯定，全校老師也很用心、盡力照顧學生，她對自己能加入華山國中的團隊覺得很榮幸，也承諾從今天起就會跟新的夥伴們同心協力，為華山國中的孩子創造更美好的未來，還請縣府團隊給予該校更多的支持和協助。

縣長楊文科則特別勉勵所有校長們不論是否在位、在哪個位子都要莫忘初衷，秉持其教育專業熱忱，展現教育專業知能，為學校創造出特色專業的教育環境，成為一位「有責任心、有教育愛、有象徵性」的校長，扮演好校園經營、校務領航與課程領導的角色。

這25名新、卸任校長由成功續任的東興國中校長林健明領軍宣誓，並由縣府主計處長黃文琦監交，完成職務的移轉。

明天正式開始的113學年度，新竹縣遴聘校長名單如下：

續任校長：東興國中林健明、成功國中陳雯玲、自強國中朱紋秀、博愛國中郭雅玲、嘉興國小徐榮春、桃山國小蘇美娟、坪林國小余舒蓉、玉山國小郭佳慧、福興國小鍾祥賜、富興國小范熾強、錦屏國小黃晴逸。

新任校長：文興國中徐俊銘、芎林國中莊楹蕿、富光國中林華中、新埔國中張家芸、華山國中童鳳嬌、員東國中呂詩琦、五峰國中張涵茹、安興國小郭碧玄、中山國小呂惠紅、陸豐國小蔡桂榕、照東國小齊宗豫、花園國小張蓉峻、新光國小錢偉慈、太平國小黃春嫺。

至於3名退休校長分別是：照東國小劉楚凰、花園國小施新國、以及員東國中范素惠，楊文科都特別頒發感謝獎牌，向他們在教育工作上的奉獻致意，但僅劉楚凰、施新國出席。

新竹縣新任華山國中校長童鳳嬌（右起依序往左）在縣府主計處長黃文琦監交下，從原任校長張家芸手中接過印信，張家芸則改任新埔國中校長。（記者黃美珠攝）

新竹縣113學年度25所新卸任校長今天早上一起宣誓就職。（記者黃美珠攝）

從新竹縣照東國小退休的校長劉楚凰（右）獲縣長楊文科頒贈感謝獎牌。（記者黃美珠攝）

新竹縣花園國小原任校長施新國（右）明起退休，今天獲縣長楊文科頒贈感謝狀，嘉許他長期春風化雨部落孩童。（記者黃美珠攝）

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