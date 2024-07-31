台南76名學校暨幼兒園校長 今聯合布達交接

台南市各級學校暨幼兒園校長布達交接，並宣誓就任。（南市教育局提供）

2024/07/31 19:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南各級學校暨幼兒園新學年度共30名校長調動，加上新任、連任的校長等合計76人，還有1名籌備處主任，市府今天舉行聯合布達交接典禮。

市府教育局今天在永仁高中舉辦連任、調任、新任校長布達暨交接典禮，也致贈12名退休校長紀念品，感謝他們奉獻青春歲月，用專業為台南優秀的學風，留下歷史的一頁。

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典禮由市府副秘書長尤天厚代表主持，並頒發76名校長，以及沙崙高中籌備處主任黃詞凰等人的聘書；根據教育局統計，這次新任校長都在教學現場服務16年以上，而連任與調任校長則平均超過33年資歷，相關經驗相當豐富。

尤天厚勉勵校長們持續傳播幸福教育愛，並強調市府全力支持教育創新與追求卓越發展，近年積極推動課中差異化教學，讓每個孩子每堂課都有學習。

尤天厚說，面對人工智慧時代的挑戰，南市已全國首創建立「智慧魔鏡-生成式AI數位學習平台」；今年更率六都之先，完成智慧型觸控大電視，以及水擦黑板的設置，為孩子們創造無塵、健康的學習環境。

尤天厚指出，教育是翻轉孩子人生的關鍵工程，希望每位校長帶領老師面對瞬息萬變的環境，提供孩子最妥善的照顧與成長，市府也將繼續當學校的後盾，為打造優質教育而努力。

復興國中校長陳文財、進學國小校長李添旺、安慶國小校長羅智韋等，分別代表連任、調任、新任校長進行就任宣誓，主計處副處長蘇茂勝、財政稅務局專委陳棖福擔任監交人，與在場各界共同見證教育薪火的傳承、延續。

隨後，由文化國小許清陽校長代表退休校長致詞，安定國中校長江怡靜代表新任校長致詞；教育局長鄭新輝則期勉大家莫忘初衷，堅守教育理念，且不斷自我精進，讓孩子們在安全與愛的校園裡成長茁壯。

鄭新輝表示，南市在教育政策上持續深耕有成，獲獎無數，今年適逢「臺南400」，也辦理一系列活動，包含全國花燈競賽、教育的時空旅行特展，以及及週週主題活動、全國童軍大露營、全國科展等，感謝全市校長群策群力。

台南市各級學校暨幼兒園校長布達交接，新任校長合影。（南市教育局提供）

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