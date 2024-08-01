台東24位校長布達就職 4人退休

台東縣新任、轉任及連任的國中小學校長廿四人昨天宣誓就職。（記者黃明堂攝）

2024/08/01 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣國中小學校長布達暨交接典禮，昨由縣長饒慶鈴主持，為十位連任、九位轉任、五位新任校長布達並頒發聘書，也贈匾感謝新生國中林銘欽、關山國中許志民、綠島國小趙光華、萬安國小鄭漢文等四位退休校長。

交接典禮由饒慶鈴布達新生國中王中興校長等廿四位新任國中小學校長派令，並一一頒發聘書，隨後進行宣誓儀式和印信交接，由縣府財經處長章正文擔任總監交人，教育處各科長、督學監交，教育處長蔡美瑤及各國中小校長、教職員、新任校長家眷在場觀禮。

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教育處指出，連任校長共有十位：大王國小黃子誠、德高國小高志雄、土坂國小顏正一、武陵國小胡琢偉、紅葉國小方穎豐、太平國小高彩珍、新興國小李惠敏、興隆國小林克銘、新園國小高進欽、四維幼兒園王惠瑩。

轉任校長共計九位：新生國中王中興、馬蘭國小吳秀金、豐源國小何錦尚、初鹿國小黃潮源、豐田國小王邇翰、賓茂國小松淑惠、臺坂國小蕭德光、萬安國小吳能州、北源國小胡菁萍。

另外，新任校長共計五人：關山國中黃淑慧、大王國中蔡章弘、安朔國小吳素貞、綠島國小陳客宏、大鳥國小曾英哲。

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