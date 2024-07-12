高雄慈后宮抵澎 澎湖天后宮與友廟馬公港迎接

高雄慈后宮抵澎，與澎湖開台天后宮展開三年一期宗教交流。（記者劉禹慶攝）

2024/07/12 14:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕高雄慈后宮自2007年起，經大媽指示一連3年舉辦澎湖天后宮、將軍嶼天后宮會香祭典，並在因緣際會下，恭迎澎湖天后宮金面媽祖金身（船仔媽）回廟鎮守，今（12）日高雄慈后宮依約抵澎，澎湖天后宮與友廟大陣仗在馬公港迎接，百世多麗總裁藍俊昇、馬公市長黃健忠、天后宮榮譽主委楊國夫、主委蔡光明等人都到場迎接。

慈后宮為甚麼會有一尊澎湖媽祖？原來是回程的船班就要啟程，前任已故張武雄主委正要恭請大媽神尊，發現神尊請不動，經向大媽請示，大媽表示要迎請澎湖媽祖回台，由澎湖天后宮媽祖作主賜下7聖杯，才同意讓慈后公迎請1尊「船仔媽」回台供奉，結下與澎湖天后宮的緣分。

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蔡光明表示，2002年為紀念澎湖天后宮首創兩岸宗教直航，由中國泉州工匠師傅打造100尊「船仔媽」，協助漁民航海順利。慈后宮經澎湖天后宮媽祖同意迎請一尊「船仔媽」，因此約定每6年就要回澎湖天后宮謁祖進香，這樣的約定在民國2021年慈后宮舉辦「媽祖齊聚澎湖行．海上賜福平安年」活動，在澎湖天后宮管理委員會的盛邀下，經澎湖天后宮媽祖聖杯聖示，慈后宮澎湖進香改為3年1期。

今日下午4時，將由縣府廣場出發，繞行馬公市三甲七保，除了多樣化的陣頭外，3組藝閣也參加遶境，由動力車輛載運的藝閣，上面坐著小孩子裝扮的古代人物，隨手拋下象徵祈福、平安的袋裝餅乾。晚上駐駕澎湖天后宮，巷仔媽乩身李佩蓉會結合陣頭表演。

澎湖各界迎接高雄慈后宮聖駕，展開宗教交流活動。（記者劉禹慶攝）

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