不只愛護家鄉 桃園市民陳財寶捐贈苗縣府121萬元復康巴士

桃園市民陳財寶（左二）捐贈苗栗縣政府一輛121萬元的復康巴士，由縣長鍾東錦（右二）代表接受，提供行動不便民眾接送服務。（苗栗縣政府提供）

2024/08/01 14:48

〔記者張勳騰／苗栗報導〕新北市菘豪獅子會創會會長陳財寶，今（1）日上午捐贈1輛價值約121萬元的復康巴士給苗栗縣政府，縣長鍾東錦頒贈獎盃感謝他的善行義舉，期望更多愛心人士發揮更多愛心，共同努力營造無障礙生活環境。

陳財寶是桃園市觀音區人，目前經營殯葬禮儀事業，在新北市鶯歌區設立寶華山生命紀念館，他曾捐贈桃園市2輛復康巴士，今年擴大愛心發揮大愛精神，決定捐贈苗栗縣政府1輛復康巴士，同時感念父母養育之恩，從自己、妻子及父母的名字中各取一字，將捐贈的復康巴士命名為「益齊寶鳳號」，希望復康巴士穿梭在大街小巷，為更多身障者帶來行的便利。

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今天上午在縣府2樓會議室舉行的贈車儀式，鍾東錦從陳財寶夫婦手中接下車鑰匙，鍾並頒贈感謝獎盃、伴手禮感謝陳財寶的善行義舉，接著參觀復康巴士設備、啟動車輛，並在復康巴士前與獅友們合影留念。

鍾東錦指出，苗縣偏遠地區的客運車路線、班次愈來愈少，許多行動不便的民眾出門非常不方便，亟需愛心捐贈的車輛協助接送，感謝陳財寶慷慨捐贈這輛復康巴士，縣府將會善加運用，做到盡善盡美。

桃園市民陳財寶捐贈苗栗縣政府一輛121萬元的復康巴士，提供行動不便民眾接送服務。（苗栗縣政府提供）

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