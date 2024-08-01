為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

澎湖民眾歐陽周捐復康巴士 縣長頒感謝狀

澎湖縣長陳光復頒發感謝狀，感謝馬公五德民眾歐陽周捐贈復康巴士。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復頒發感謝狀，感謝馬公五德民眾歐陽周捐贈復康巴士。（記者劉禹慶攝）

2024/08/01 12:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕來自馬公五德（雞母塢）民眾歐陽周，秉持對澎湖這片土地深厚的情感與回饋的精神，捐贈澎湖縣政府復康巴士1輛，今（1）日由縣長陳光復頒贈感謝狀，以表達縣府及民眾對其無私奉獻的深切感激，也期盼歐陽周拋磚引玉的善舉，能吸引夠多人響應，讓澎湖充滿愛的力量。

陳光復表示，為建構更完善的無障礙運輸環境，增進澎湖縣身心障礙者「行」的福祉，澎湖縣政府積極辦理身心障礙復康巴士交通服務，透過向中央爭取經費，陸續汰舊換新車輛。

目前，澎湖縣有23輛復康巴士，持續提供身心障礙者日常醫療、復健及其他必需的接送服務，不僅解決身心障礙者朋友交通上的困難，也大幅減輕家屬的負擔。今年度全年復康巴士服務量將突破4萬人次新高，此外，身心障礙者三節慰問金，也從每年5000元提升至1萬1000元。

歐陽周表示，秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，能夠幫助到澎湖民眾，便是一件幸福快樂的事情。

澎湖縣政府社會處表示，復康巴士服務，創造無礙空間幸福城市，領有身心障礙證明（肢體障礙并下肢行動不便者）預約使用復康巴士服務；服務費用全免，訂車專線：（06）921-2239。傳真專線：（06）921-1635。如民眾因臨時意外或等待鑑定而暫無證明期間仍可經由社工評估取得暫時使用權，評估負責單位：澎湖縣身心障礙者生涯轉銜暨個案管理中心，專線（06）927-0901，傳真專線：（06）927-0921。

歐陽周捐復康巴士，加入服務身心障礙朋友。（記者劉禹慶攝）

歐陽周捐復康巴士，加入服務身心障礙朋友。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄9家復康巴士「醫療安心通關」 納入高醫岡山醫院接送病患
2024/08/01 09:59

高雄9家復康巴士「醫療安心通關」 納入高醫岡山醫院接送病患
台北市共享機車、YouBike、公車 7/26起恢復正常營運
2024/07/25 17:46

台北市共享機車、YouBike、公車 7/26起恢復正常營運

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
彰化縣獲贈11輛復康巴士 姚仲澤獨捐5輛市值破千萬元
2024/07/26 21:55

彰化縣獲贈11輛復康巴士 姚仲澤獨捐5輛市值破千萬元
桃園轉角共用臨停區 累進費率防占用
2024/07/20 05:30

桃園轉角共用臨停區 累進費率防占用

夏令營也瘋永續！日月光挺學生用永續創意點亮未來
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播