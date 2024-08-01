澎湖民眾歐陽周捐復康巴士 縣長頒感謝狀

澎湖縣長陳光復頒發感謝狀，感謝馬公五德民眾歐陽周捐贈復康巴士。（記者劉禹慶攝）

2024/08/01 12:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕來自馬公五德（雞母塢）民眾歐陽周，秉持對澎湖這片土地深厚的情感與回饋的精神，捐贈澎湖縣政府復康巴士1輛，今（1）日由縣長陳光復頒贈感謝狀，以表達縣府及民眾對其無私奉獻的深切感激，也期盼歐陽周拋磚引玉的善舉，能吸引夠多人響應，讓澎湖充滿愛的力量。

陳光復表示，為建構更完善的無障礙運輸環境，增進澎湖縣身心障礙者「行」的福祉，澎湖縣政府積極辦理身心障礙復康巴士交通服務，透過向中央爭取經費，陸續汰舊換新車輛。

請繼續往下閱讀...

目前，澎湖縣有23輛復康巴士，持續提供身心障礙者日常醫療、復健及其他必需的接送服務，不僅解決身心障礙者朋友交通上的困難，也大幅減輕家屬的負擔。今年度全年復康巴士服務量將突破4萬人次新高，此外，身心障礙者三節慰問金，也從每年5000元提升至1萬1000元。

歐陽周表示，秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，能夠幫助到澎湖民眾，便是一件幸福快樂的事情。

澎湖縣政府社會處表示，復康巴士服務，創造無礙空間幸福城市，領有身心障礙證明（肢體障礙并下肢行動不便者）預約使用復康巴士服務；服務費用全免，訂車專線：（06）921-2239。傳真專線：（06）921-1635。如民眾因臨時意外或等待鑑定而暫無證明期間仍可經由社工評估取得暫時使用權，評估負責單位：澎湖縣身心障礙者生涯轉銜暨個案管理中心，專線（06）927-0901，傳真專線：（06）927-0921。

歐陽周捐復康巴士，加入服務身心障礙朋友。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法