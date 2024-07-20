桃園轉角共用臨停區 累進費率防占用

市政園區「共用臨停區」，提供復康巴士、長照車、計程車、小貨車及小客貨兩用車臨時停放。（記者謝武雄攝）

2024/07/20 05:30

19處試辦 提供復康巴士、長照車、計程車、小貨車及小客貨兩用車臨停

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市重要幹道臨時停車位不足，市府交通局選定市政園區等十九處試辦「共用臨停區」，提供復康巴士、長照車、計程車、小貨車及小客貨兩用車臨停，費率為前廿分鐘免費，第一小時四十元，第二小時五十元，第三小時以後都每小時六十元，以半小時為計費單位，七月廿二日起實施。

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7/22起實施 前20分鐘免費

交通局停車管理工程科長巫秀堅昨說，市區紅線比例高，無法臨停，一直為民眾詬病，因此推動共用臨停區，選擇較寬廣的道路，保留交叉路口各十公尺的紅線範圍淨空後，設於路口轉角處，希望讓民眾習慣轉角第一格就是共用臨停區，因可供多種性質車輛停放，路段要在住宅區並有商業行為，例如住宅區一樓轉角處多是便利商店，設置共用臨停區能解決物流車下貨時占用車道問題。

卸貨停車格 年底前陸續改設

巫秀堅表示，初期選擇林口長庚醫院附近的龜山區復興一路及文化二、三、五路口共十個地點劃設，年底前會在十二個行政區（不含復興區）設置共用臨停區示範點；針對現有的三○三個卸貨停車格，已完成桃園、中壢的九個改設為共用臨停區，另二九四個在年底前陸續改設完成。

交通局考量共用臨停區要提供貨車卸貨，所以會比一般停車格大，現有的卸貨停車格採累進費率，以市政園區的卸貨停車格為例，停車廿分鐘廿元、四十分鐘六十元、六十分鐘一二○元，之後每廿分鐘六十元，並無前廿分鐘免費機制，轉為共用臨停區後，費率為前廿分鐘免費，第一小時四十元，第二小時五十元，第三小時以後都每小時六十元，以半小時為計費單位，對民眾較為有利。

交通局長張新福說，共用臨停區前廿分鐘免費臨停，時間足供上下客、貨，後續採累進費率，以使用者付費方式，避免車輛長時間占用，讓共用臨停區效益最大化，收費時段視各路段有所不同，會在現場標誌牌上說明清楚。

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