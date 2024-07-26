彰化縣獲贈11輛復康巴士 姚仲澤獨捐5輛市值破千萬元

縣府今在中庭及府前廣場舉辦捐贈與啟用儀式，縣長王惠美頒發感謝狀，相信透過這群「大善人」的善行，愛心能在各地散播開來。（圖縣府提供）

2024/07/26 21:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣復康巴士為行動不便者及長者提供便利服務，每年服務次數達25萬人次，最近有7組團體或個人捐贈11輛全新復康巴士，其中獵豹投資股份有限公司董事長姚仲澤特別引人注目。他是埤頭鄉人，為回饋家鄉，慷慨捐贈5輛復康巴士，並提供100萬元急難救助金，總市值達1100萬元。

縣府今在中庭及府前廣場舉辦捐贈與啟用儀式，縣長王惠美頒發感謝狀，相信透過這群「大善人」的善行，愛心能在各地散播開來。

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談及捐贈復康巴士動機，姚仲澤憶起20多年前，其父親因車禍造成不良於行，幸好有復康巴士的長期接送服務，減輕了家人照護父親的壓力。如今，他有能力捐錢捐車，希望幫助更多需要幫助的人。

這次捐贈復康巴士的單位及個人共7組，除了姚仲澤捐5輛外，其他6輛分別來自6人或公司的愛心，各捐1輛。

林宛蓉、林淑瑩、林佳琪三姊妹以「父親林基泉先生、母親蘇麗玉女士」命名紀念捐贈；蔡筠琁以姊姊名義「蔡麗燕女士」捐贈；全國台灣同胞投資企業聯誼會捐贈；芬園祥光寺釋明定師父的信徒吳素美代師父完成生前心願捐贈；花壇鄉泰豐實業以「玄門真宗關聖帝君、父親洪章明先生及泰豐實業」命名捐贈；花壇人徐圳隆以父母親「再傳林杏」命名捐贈。

彰化縣政府這次獲得11輛全新復康巴士，來自7組公司團體或個人名義捐贈愛心。（圖縣府提供）

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