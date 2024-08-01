為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

北市中山區知名日式洋麵館遭批「史上最噁心」 衛生局查逾10項缺失

台北市衛生局前往中山區「麵日和」查有多項衛生缺失。（圖由食藥粧網路地圖提供）

台北市衛生局前往中山區「麵日和」查有多項衛生缺失。（圖由食藥粧網路地圖提供）

2024/08/01 14:54

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市中山區知名網紅打卡名店「日式洋麵館麵日和」遭民眾爆料「用餐環境史上最噁心」，台北市衛生局今（1）日表示，已於昨日前往稽查，查有烹調設備不潔、地面不潔、牆面有灰塵等多項衛生缺失，要求8月7日前改善，期屆複查若仍不符規定，將依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

有民眾在社群平台發文點名中山區「麵日和」用餐環境史上最噁心沒有之一，不少網友紛紛留言附和「地板超黏，位置很擠又難坐」、「桌上的調味料罐裡面都是蠕動的小蟲」、「去吃過一次就再也不敢去！」

對此，食品藥物管理科長林冠蓁表示，衛生局已於7月31日依食品良好衛生規範準則進行稽查，現場查有冰箱邊框不潔、冰箱食材未覆蓋、冰箱結霜、烹調區牆面油汙不潔、烹調設備不潔、地面不潔、牆面有灰塵、未能立即出示食品從業人員體檢報告、未能出示病媒防治紀錄、作業人員未依規定配戴工作帽等多項衛生缺失事項，已要求於8月7日前改善，期屆複查若仍不符規定，將依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

業者則在臉書粉專發文解釋，用餐區和廚房地板髒污是因廚房漏水，已請過好幾家水電公司但一直無法根除問題，店內一直有盡力清潔，但由於漏水無法根治，沒過幾週地板又會變髒，業者強調，「如果您無法忍受惡劣的環境，請不要浪費您的寶貴時間專程來參觀我們，我真的不想讓來我餐廳的顧客感到不舒服。」

台北市衛生局前往中山區「麵日和」查有多項衛生缺失。（圖由食藥粧網路地圖提供）

台北市衛生局前往中山區「麵日和」查有多項衛生缺失。（圖由食藥粧網路地圖提供）

台北市衛生局前往中山區「麵日和」查有多項衛生缺失。（圖由食藥粧網路地圖提供）

台北市衛生局前往中山區「麵日和」查有多項衛生缺失。（圖由食藥粧網路地圖提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
府城老牌杏仁豆腐冰名店被爆食安問題 南市衛生局要求限期改善
2024/07/31 10:27

府城老牌杏仁豆腐冰名店被爆食安問題 南市衛生局要求限期改善
知名「里港文富餛飩」出包！ 食藥署：大腸桿菌超標已開罰
2023/11/06 14:39

知名「里港文富餛飩」出包！ 食藥署：大腸桿菌超標已開罰

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
雲林240箱液蛋涉假冒國產 張麗善：標示不實就是欺騙民眾
2023/09/21 14:45

雲林240箱液蛋涉假冒國產 張麗善：標示不實就是欺騙民眾
便當店深夜進貨「板豆腐裸放人行道地板」 網友：台灣店家的日常
2024/07/29 20:34

便當店深夜進貨「板豆腐裸放人行道地板」 網友：台灣店家的日常

稀有六字頭！ 這案與百萬房價區一線之隔
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播