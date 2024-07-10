澎湖起怪風 廟會燈柱應聲倒下波及郵務車

澎湖開台天后宮迎接慈后宮巷仔媽來訪，在道路單邊設置歡迎燈柱。（記者劉禹慶攝）

2024/07/10 15:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來吵得沸沸揚揚的澎湖開台天后宮與慈后宮巷仔媽交流，在馬公民族路與中山路口設立「燈柱」，引發路權核准及妨礙交通等問題，今（10）日中午傳出其中2根燈柱，不堪突如其來的怪風應聲而倒，1根擊中停在郵便局前的郵務車，澎湖天后宮表示尚未驗收，責任由廠商自負。

高雄大樹慈后宮巷仔媽，7月12日將跨海抵澎，與歷史悠久的澎湖開台天后宮展開交流，澎湖天后宮為迎接遠道而來的友廟，特在周遭鄰近道路廣設燈柱迎賓，範圍涵蓋民族路與中山路，並由政界、商界、宗教界領袖領銜掛名，由於燈柱面積過大，設置之初就遭外界質疑未申請路權及妨礙交通之嫌，引發不少質疑聲浪。

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經過澎湖開台天后宮與主管路權馬公市公所申請協調，僅單側設立燈柱，基座並盡量移往人行道上，避免影響來往交通，尤其馬公市區道路為日治時期規劃，普遍較為狹窄，所以僅核准單邊設置燈柱，天后宮全部委外廠商製作。但今日中午澎湖突如其來的一陣怪風風，將面臨舊台華輪碼頭2根燈柱吹倒及吹歪，倒下發出的轟然巨響，讓鄰近住戶心驚膽跳。

其中一根掛有「澎湖縣第一信用合作社主席藍俊昇」的燈柱，在倒下時，砸到一輛郵局的車子，把後面的鈑金砸損。

另有一支掛了「馬公市公所市長黃健忠」及「民主進步黨澎湖縣黨部主委顏家康」的燈柱，已經被吹到歪斜。針對燈柱意外，澎湖開台天后宮表示，現尚未驗收，責任歸屬在廠商，由廠商進行後續賠償及加固事宜。

澎湖怪風起燈柱應聲倒下，波及路旁郵務車。（民眾提供）

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