北迴和仁至崇德段評估改線 尋找合適路廊、場站恐是難題

台鐵北迴線災害不斷，前天又因土石流淹沒軌道，宣布延至8月3日搶通。（台鐵公司提供）

2024/07/29 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕○四○三花蓮強震之後，台鐵北迴線沿線山坡地土石鬆動，和仁至崇德段四個月間發生八起災情，包含落石、土石流甚至橋梁被沖毀，台鐵估評改線，但有無路廊、合適的站場位置，都是改線難題。

台鐵和仁到崇德段全長約十．一公里，四月三日地震當天，指標K51+373落石砸軌，幸好告警系統和地震偵測儀發揮作用，警示附近列車立刻煞停，未釀傷亡，崇德車站月台震損，經結構補強重新營運。四月廿二日花蓮大雨引發土石流，淹沒K48+580雙線軌道。

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六月廿一日，大清水溪上游因震後多處崩塌，加上連日午後雷陣雨，溪流挾帶大量土石溢流至大清水溪橋面，新自強號煞車不及撞上出軌，司機員手部骨折、八名旅客輕傷。

本月一日，豪雨致土石流漫過K48+100至600、K56+500至980處，經努力搶通，四日和仁隧道北口又發生比隧道口還大的巨石崩落，砸斷東正線鋼軌。

凱米襲台，廿四日此路段東西正線各被淹沒約二五○公尺，小清水橋梁也遭沖毀；所幸台鐵預先停駛，無人傷亡；廿五日發生土石崩落，八名搶修蘇花公路的人員衝回車上倒車逃離，驚險萬分；公路下方則是北迴線K56+820，鐵路搶修人員也趕緊撤離。

前天，K56+620及K56+820至950路段又有大量土石流淹沒軌道，台鐵估土石高達兩萬方，最快八月三日搶通。

交通部政務次長伍勝園說明，地震後北迴線部分路段地質不穩定，提高對鐵路的威脅，短期將透過告警系統警示，長期來說，改線是選項之一，但改線牽涉甚廣，包括有無路廊、站場位置等，會是影響很大的長期工程。

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