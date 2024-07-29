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鴻盛88擱淺興達港 38只貨櫃落海礙航

擱淺高雄興達港側堤防的「鴻盛88」貨輪。（海巡署提供）

擱淺高雄興達港側堤防的「鴻盛88」貨輪。（海巡署提供）

2024/07/29 05:30

9艘貨輪在南高屏沿海遇險

〔記者洪定宏／高雄報導〕凱米颱風襲擊台灣，導致九艘貨輪在台南、高雄、屏東縣沿海遇險，總計多達約三六六噸油料，雖然尚未發現大量外洩，但海保署仍嚴密監控。不過，擱淺在高雄興達港側堤防「鴻盛88」貨輪，有卅八只冷凍貨櫃落海，航港局已發布礙航公告，提醒來往船隻注意並遠離。

總計366噸殘油 幸未大量外洩

海保署署長陸曉筠表示，九艘遇險貨輪在南、高、屏各三艘，其中一艘疑似沉沒、八艘擱淺岸際，最北鄰近台江國家公園及嘉南多處重要濕地，最南鄰近墾丁國家公園，中間有小琉球，都是海鳥、珊瑚礁、鯨豚、海龜等重要物種與棲地的環境敏感區位，且涵蓋台電興達、南部、大林三座火力發電廠，以及核三廠等關鍵基礎設施，若海水被污染，將影響電廠運作。

海保署要求依海污法抽油

陸曉筠指出，其中擱淺在屏東加祿堂海巡安檢所附近的印尼籍伊莉安娜輪，殘油量多達約二二六噸，因砂礫混和灘的孔隙及滲透率較高，將提高防護措施。為防止抽油過程發生疏漏造成嚴重污染，海保署要求所有業者必須依照海污法規定進行，否則將裁罰卅萬元至三千萬元。

陸曉筠表示，依船舶擱淺位置、船上油料存量、風浪狀況，進行廿四小時到七十二小時油污擴散模擬，並隨時間及風浪條件修正模擬成果，共完成超過九十六次模擬，同時以現場及衛星監控海面，截至昨天均未發現油污，配合衛星拍攝期程，持續監控海域。

截至昨天，海巡署已救援七船六十三人，另廿九人分別留在兩艘船上暫無安全疑慮，但有二人死亡、三人失聯，無人機拍攝到「鴻盛88」貨輪傾斜進水，船上卅八只冷凍貨櫃落海，航港局已發布礙航公告，提醒來往船隻注意並遠離。

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