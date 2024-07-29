高雄3個里500人受困 交長：3天內搶通／台鐵八掌溪橋路基掏空 8月2日搶通單線雙向、3日恢復雙線

台鐵八掌溪橋南橋台路基掏空，鐵軌懸空。 （游子淵授權提供）

2024/07/29 05:30

〔記者蘇福男、林宜樟、王榮祥、游太郎、陳嘉怡、蔡昀容／綜合報導〕強颱凱米沖毀南橫公路明霸克露橋，導致桃源區梅山、拉芙蘭及復興等三里淪為孤島，五百多人受困，交通部長李孟諺昨天實地勘災表示，三天內搶通至台東初來，解除孤島困境；台鐵八掌溪橋南橋台路基沖刷掏空，八月二日恢復單線雙向運行，三日恢復雙線運行。

李孟諺昨天視察明霸克露橋、八掌溪橋搶修工程。李孟諺表示，莫拉克颱風後，明霸克露橋周邊河床淤高近四、五十公尺，原來距離河床還很遠的橋梁及道路，容易受到洪水衝擊造成損害。第一階段先全力解除桃源區三里孤島困境；第二階段為三週內搶通荖濃溪河床便道，讓小型車通行；第三階段十月十五日前修復受損玉穗溪口鋼便橋。明霸克露橋原舊橋墩若可以利用，也希望能恢復，辦理橋梁及引道等中期道路安全提升工程。

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80輛遊覽車巡迴接駁旅客搭乘台鐵

台鐵八掌溪橋南橋台路基沖刷掏空，導致鐵軌懸空，嘉義南靖至台南後壁之間無法通行。台鐵總經理馮輝昇表示，路基沖刷約三十公尺、寬約二十公尺、高約七公尺，預計七月三十一日完成路基、道床回填、鋼板樁防護打設、電力、通訊號誌纜線復舊及試運轉。李孟諺表示，台鐵與水利署合作搶修，未完成通行之前，先安排八十輛遊覽車巡迴接駁，讓旅客可繼續搭乘台鐵。

高雄市政府昨晚指出，考量山區道路尚需復原，為維護民眾安全，那瑪夏區、桃源區梅山、拉芙蘭、復興里等三里，今天繼續停班課。花蓮縣府也宣布，秀林鄉大天祥地區（含富世村布洛灣及富世村十二至十九鄰）及和平村今天停班課。

農損逾21億 蛋價今起再漲3元

農損方面，農業部統計至昨日，全台農產及民間設施損失逾廿一億元，以雲林縣、屏東縣、嘉義縣受損金額占五成六最高；農作物以香蕉最嚴重，金額逾二．六億元。

而天氣炎熱造成蛋雞產蛋量下滑，加上颱風過後菜價上漲及中元普度接近，台北市蛋商公會昨天宣布，今起雞蛋批發價每台斤調漲三元，從卅八元調至四十一元，產地價週三也跟進漲三元，每台斤從廿八．五元調至卅一．五元。

公路局指出，尚有十一處道路搶通中，預估今起陸續搶通。台鐵表示，除了北迴線「和平至花蓮」及縱貫線「嘉義至新營」尚未通車，其餘路段今起恢復正常行駛。

交通部長李孟諺昨由高雄市長陳其邁等人陪同，視察南橫公路台20線94K明霸克露橋災損情形。（高市府新聞局提供）

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