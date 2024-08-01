2期高粱收入保險即起受理投保 去年出險理賠逾2600萬元

2期高粱收入保險即起受理投保到9月底。（資料照）

2024/08/01 14:27

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部近年推廣國產高粱，不只牽線金酒公司契作，也推出高粱收入保險，農金署今（1日）表示，去年高粱收入保險投保率達9成，受旱災風災影響的出險理賠超過2647萬元，今年高粱一期作的投保率高達98%，二期作即起受理投保，保費由農業部補助5成。

目前高粱收入保險的試辦地區有桃園、新竹縣、苗栗縣、台中、雲林、嘉義縣、台南及金門等8縣市，採縣市區域產量認定方式，理賠標準以每公頃基準收入（產量X保障程度X價格）與每公頃實際收入之差額計算，台灣及金門地區因受乾旱及颱風等災害影響，造成高粱單位面積產量減少，去年出險理賠逾2647萬元，而高粱收入保險也是少數投保率超過9成的農作物收入保險。

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今年二期作高粱收入保險自今天起受理投保到9月底，共有95%及85%兩種保障程度方案，農民可依自身需求選擇投保，農金署表示，同一保障程度保險費，因地理環境不同，台灣、金門各採單一保費，農業部均提供補助5成保費，部分縣市政府也有加碼補助，以減輕農民保費負擔。

農金署表示，該保險由高粱集團產區營運主體（農會）擔任保險人，有申報契作高梁之農民，僅需至農會簽章繳費，即可完成投保手續。

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